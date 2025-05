Català

Tot a punt per la celebració de la Diada per la Llengua a Mallorca

Tindrà lloc, el proper 10 de maig a la plaça Nova de Santa Maria del Camí. La diada reivindicativa d’enguany també pretén convocar una ballada popular massiva i històrica, amb la participació de milers de balladors per defensar, celebrar i reivindicar la llengua i la cultura pròpies. "No es pot agredir impunement la llengua, el territori i la memòria d’un poble", en paraules d'Antoni Llabrés, president de l'OCB

El president de l’Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, afirma que la situació de regressió en l’ús de la llengua catalana, a Mallorca, i la insistència dels poders públics d’aplicar polítiques agressives, contra la nostra llengua, són motius més que suficients per convocar la ciutadania en un acte massiu de reafirmació col·lectiva.

És hora de dir prou, ha dit el president de l’entitat, davant les concessions que fa el Govern de les Illes Balears a l’extrema dreta, que utilitza la política lingüística com a moneda de canvi per aconseguir el seu suport. El Govern ha de saber que amb Mallorca no es pot mercadejar. No es pot agredir impunement la llengua, el territori i la memòria d’un poble.

Llabrés ha recordat que, enguany, la Diada per la llengua tendrà també un to lúdic i que seran milers les persones les ompliran la plaça Nova de Santa Maria del Camí i que la gran ballada popular serà una demostració col·lectiva imparable de força i de compromís amb la llengua i la cultura pròpies.

L’acte central tendrà lloc a les 19.30 h i comptarà amb una sonada de xeremiers, les intervencions de Josep Buades (Joves per la Llengua) i Antoni Llabrés (Obra Cultural Balear) i el cant de La Balanguera amb Victorí Planells i Natalia Tascón.

La ballada popular començarà a les 16.30 h i s’allargarà durant més de sis hores amb els grups: Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers. Sis grups de música que, amb la seva trajectòria i energia i repartits en dos escenaris, asseguren un ambient vibrant i emotiu per a un esdeveniment sense precedents. L’OCB i Joves per la Llengua (JxLL animen tota la ciutadania a participar activament d’aquesta jornada festiva i reivindicativa que promet ser una fita històrica en la defensa de la llengua i la cultura pròpies.