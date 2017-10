La fiscal Magaldi investiga l'expulsió de policies d'hotels, per "delicte d'odi"

La Fiscalia Provincial de Barcelona Ana Magaldi ha ordenat obrir una investigació per un possible delicte d'odi i discriminació en els casos d'expulsió dels agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola dels hotels de Calella i Pineda de Mar. D'altra banda la fiscalia avala que actuació policial contra 1-O "no va afectar la convivència".

Fa uns mesos, durant el judici del 9N, Magaldi va ordenar a la fiscalia estudiar obrir diligències contra un jove que presumptament va córrer cap a ella i la va insultar al crit de "feixista de merda, ves-te'n de Catalunya". Casualment Magaldi -que forma part de la conservadora Associació de Fiscals i que en alguna ocasió s'ha negat a contestar als mitjans de comunicació en català quan fa rodes de premsa a Catalunya- és descendent d’una família italiana instal·lada a Girona el segle passat que va intentar estendre el feixisme per la ciutat de l’Onyar. Segons un article publicat a la Revista de Girona titulat "La immigració italiana a Girona entre els anys 1852 i 1936" Giuseppe Magaldi, que s’havia afiliat al Partit Nacional Feixista, no tenia gaire predicament entre els gironins i segurament per aquest motiu la secció gironina del partit feixista estava formada gairebé exclusivament per la família Magaldi (Giovanni di Giuseppe Magaldi, Giuseppe di Giovanni Magaldi, Salvatore di Antonio Magaldi, Maddalena i Maria Magaldi).