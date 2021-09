Repressió

Edgar Fernández citat de nou a declarar als jutjats de Reus

Aquest dijous, el regidor de Reus i portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Edgar Fernàndez, torna a estar citat arran les manifestacions postsentència d’octubre de 2019.

El passat mes de maig, Fernàndez es va negar a declarar davant el jutge com encausat arran les protestes del 16 d’octubre de 2019 en contra de la sentència als presos polítics. Aquesta és la cinquena de les causes repressives a Reus, corresponent a la manifestació del 16 d’octubre que va acabar davant de la Comissaria de la Policia Nacional. Aquesta causa aplega més de 20 persones amb acusació particular de la Generalitat i l’única amb quatre detencions. Fernàndez destaca que “no coneixem les quatre persones detingudes, ha estat impossible posar-se en contacte amb elles per saber qui són o, fins i tot, oferir-los suport jurídic”.