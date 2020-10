Repreesió

Acte a Reus en suport de portaveu del Secretariat Nacional, Edgar Fernández

Aquest dissabte 24 d’octubre, la CUP participarà d’un acte polític de denúncia de la repressió, a la ciutat de Reus, dins la campanya La Solidaritat no és delicte. L’acte ha estat organitzat per les diverses organitzacions que integren l’Esquerra Independentista a la ciutat i comptarà amb la presència d’Anna Gabriel, ex diputada de la CUP i exiliada a Ginebra, mitjançant videoconferència; Eva Pous, advocada d’Alerta Solidària; Robert Giménez, portaveu dels Advocats Voluntaris 1O; un portaveu de les encausades del 23S i finalment, una portaveu de la campanya La solidaritat no és delicte.



La campanya La solidaritat no és delicte té com a objectiu denunciar la persecució judicial que pateixen diferents reusencs i reusenques de l’Esquerra Independentista per haver participat a les mobilitzacions de la tardor passada. En aquest sentit, el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP Edgar Fernández, s’enfronta a la quarta citació judicial consecutiva, el proper dimarts 27 d’octubre al jutjat de Reus, per haver participat de les mobilitzacions post-sentència. Aquest cop, amb l’acusació particular de la Generalitat.