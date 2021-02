Repressió

S’activa l’ordre de detenció del regidor cupaire i número 2 per Tarragona, Edgar Fernàndez

Una cinquantena de persones de diferents organitzacions s’han concentrat aquest matí a la plaça del Mercadal per donar suport al regidor reusenc i número 2 a les llistes de la CUP per la circumscripció de Tarragona, Edgar Fernàndez, després d’assabentar-se de la seva ordre de detenció. Fernàndez ha plantat el jutge diverses vegades com investigat en les manifestacions que es van produir arran la sentència als presos polítics. L’última citació l’havia tingut dijous passat pels fets del 14 d’octubre.

A la roda de premsa que s’ha convocat de manera urgent davant l’Ajuntament de Reus per denunciar els fets s’ha comptat amb la presència del diputat Carles Riera, de la cap de llista per Tarragona Laia Estrada i de l’exregidora cupaire Mariona Quadrada, qui també té diverses causes obertes per participar de manifestacions independentistes. També hi havia la presència dels Avis i Àvies per la República, CDR Reus, l’ANC i diferents organitzacions de l’Esquerra Independentista de Reus.

L’Edgar Fernàndez ha retret “el paper de l’extrema dreta dins de l’organigrama de l’Estat espanyol”. En aquest sentit, retreu que els Mossos d’Esquadra permetessin la presència i provocacions de VOX durant la protesta a la sentència de l’1-O. Recorda que el problema no és el partit d’ultradreta sinó les idees feixistes que representa. “El feixisme és una vulneració dels drets humans, és masclisme, és racisme, és homofòbia i, per tant, davant això està en perill tothom”.

Laia Estrada, regidora de la CUP a Tarragona i cap de llista per la circumscripció de Tarragona, ha recordat que al debat electoral de TV3 la CUP va haver d’impedir el discurs d’odi de VOX, davant la passivitat del presentador i la resta de partits. Estrada ha cridat que “la millor manera de combatre el feixisme és no cedir ni una passa”.

El diputat de la CUP Carles Riera ha recordat que la Generalitat és acusació particular en un centenar de militants de l’Esquerra Independentista. En aquest sentit, ha emplaçat a Junts i ERC a parlar d’un canvi immediat en aquesta política repressiva de la Generalitat el dia després de les eleccions del 14F. Riera ha assegurat que la CUP-G és la garantia de trencar amb l’Estat espanyol i perquè les institucions ens posin al servei de la classe social i treballadora.

Finalment, Mariona Quadrada ha recordat que a Reus hi ha una vintena les persones investigades amb la Generalitat com acusació particular. Per això, també s’ha adreçat al govern de la Generalitat per exigit que retiri totes les acusacions, “vosaltres que parleu tant d’unitat”. L’exregidora ha denunciat, a més, l’acusació a persones conegudes dins dels moviments de protesta, “un assenyalament en tota regla”, ha manifestat.