Repressió

El regidor Edgar Fernàndez torna a negar-se a declarar per les mobilitzacions contra la sentència de l’1-O i s’exposa a la seva detenció

Aquest dijous dia 4 de febrer, el regidor de la CUP a Reus i número 2 de la CUP per Tarragona, Edgar Fernàndez, ha estat citat per segona vegada per la tractorada a Reus contra la sentència de l’1-O. Fernàndez, un cop més, s’ha negat a comparèixer davant el jutge i, per tant, s’exposa a què s’ordeni la seva detenció. Se l’acusa de desobediència, «sense una ordre expressa per part de ningú», segons assegura, i de desordres públics, «quan els que van generar els desordres públics van ser la gent de VOX».





Durant la roda de premsa que s’ha ofert a les portes del Jutjat de Reus, el regidor ha carregat contra la persecució que pateix l’esquerra independentista, tant per part de l’Estat com de la Generalitat, que és acusació particular en una de les causes. Fernàndez recorda que a Reus hi ha prop de 40 persones investigades arran les mobilitzacions postsentència, la qual cosa atribueix a «una decisió política».





De fet, el militant cupaire explica que durant la tractorada «els Mossos van permetre la presència i les provocacions de VOX» i que «els mateixos manifestants van haver d’organitzar un cordó per evitar els conflictes». A més, Fernàndez exposa que a l’expedient dels jutjats s’apunta que la militant de VOX, que també està sent investigada, portava un cúter a la butxaca. En canvi, «l’atestat policial assenyala els militants polítics independentistes d’haver generat desordres públics». Finalment, el regidor recorda la visita de VOX de fa uns dies a la ciutat. Denuncia que, a més de deixar que escampessin el seu dircurs d’odi, els cossos policials recriminessin la manifestació que hi va haver en contra.





Finalment, Fernàndez ha donat la benvinguda a Reus a Carme Forcadell, que pot tornar a casa en semillibertat. També agraeix la defensa d’Alerta Solidària i la resta de col·lectius que l’han acompanyat durant el matí, com els Avis i Àvies per la Llibertat o l’ANC Reus. En aquest sentit, explica que la llibertat i la repressió no entén de partits ni de sigles.

Xavier Pellicer, portaveu d’Alerta Solidària, ha denunciat que la Generalitat no garanteixi el dret a manifestació, així com que «hi hagi una doble vara de mesurar». Pellicer manifesta que «s’actua amb brutalitat contra l’independentisme i les mobilitzacions socials i, en canvi, hi hagi una impunitat absoluta a l’extrema dreta».





Finalment, la cap de llista de la CUP per Tarragona, Laia Estrada, també ha donat suport a la concentració antirepressiva. Estrada, que també està investigada en diverses causes repressives, ha recordat que a Catalunya hi ha més de 3.000 persones repressaliades arran l’1-O i titlla d’inacceptable que la Generalitat estigui fent pinça amb l’Estat espanyol per reprimir la gent que lluita.