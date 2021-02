Repressió

Concentració als Jutjats de Reus en suport del militant de la CUP, Edgar Fernàndez

Les CUP del Camp us convoquem a una roda de premsa demà dijous dia 4 de febrer a les 10:30h en relació amb la citació judicial del nº2 de la CUP per Tarragona a les eleccions del 14F, Edgar Fernàndez, als Jutjats de Reus. Aquesta és la segona citació per la concentració que hi va haver el 16 d'octubre de 2019 contra la sentència del Procés i que va acabar davant la Policia Nacional de Reus.

També es convoca, a la mateixa hora, una concentració antirepressiva en suport a l'encausat. A la roda de premsa intervindran l'Edgar Fernàndez, Laia Estrada (nº1 de la CUP per Tarragona a les eleccions del 14F) i en Xavier Pellicer (portaveu d'Alerta Solidària).