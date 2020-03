Repressió

Edgar Fernández, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, citat de nou a declarar per les protestes de la tardor

El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor de Reus, Edgar Fernández, ha tornat a ser citat a declarar al jutjat de Reus, aquest dimecres 11 de març, acusat de delicte de desordres públics per les mobilitzacions de protesta de solidaritat amb els 9 CDR de Sabadell acusats de terrorisme en el marc de l’Operació Judes, el 23 de setembre de 2019. Fernández ja va ser citat a declarar el passat 17 de febrer, pels mateixos fets, arran d’una denúncia d’Adif i ara, torna a ser citat pel mateix jutjat, per un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policia Nacional, que l’assenyala de dirigir un tall de vies del tren a Reus.

Per tant, es parlaria de dos procediments oberts en paral·lel arran de les mobilitzacions de rebuig a l’Operació Judes. Recentment, hauria rebut una tercera citació judicial, pel proper 30 de març, tot i que encara se’n desconeixen els motius.

En aquest sentit, l’Esquerra Independentista denuncia l’existència de fitxers policials que persegueixen assenyalar persones que són visibles en el moviment independentista així com per la seva condició pública. “No estem disposades a assumir la lògica repressiva ni la política de la por. Ens manifestarem tantes vegades com calgui i ens organitzarem en xarxes de solidaritat. La solidaritat no és delicte”, ha assegurat Fernández davant la clara persecució política cap a la seva persona.

"Ja vam fer una defensa política de les mobilitzacions el passat 18 de febrer amb la denúncia d'Adif, no hi tornarem per una denúncia de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional", ha avançat el portaveu de la CUP que en aquesta ocasió no declararà davant del jutge.