El regidor de la CUP Reus Edgar Fernàndez citat a declarar

Edgar Fernàndez està citat novament als Jutjats de Reus per la causa del 16 d'octubre, corresponent a les manifestacions en contra de la sentència als presos polítics, on la Generalitat és acusació particular. Tot i que la causa aplega més gent, dilluns citen a declarar l'Edgar sol. A banda de convocar una concentració de suport, s'oferirà una roda de premsa per donar informació de la resta de causes, que han seguit endavant.