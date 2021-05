Flora Marquès i Carrera (Begur, 1928-1987), una resistent 'Per Catalunya'

Nascuda a Begur (Baix Empordà) l'any 1928, filla de l'alcalde de la vila durant la II República. Des del 2018 un carrer a Begur porta el seu nom.

Es va traslladar a Barcelona per treballar, i va ingressar al FNC (Front Nacional de Catalunya) a mitjans dels anys 50 de la mà de Josep Maria Casablancas. El nom de guerra pel qual se la coneixia era la "Montse."

Bena aviat va adquirir compromís militant i, per exemple, va acollir a casa seva una multicopista que el FNC utilitzava per editar les seves publicacions clandestines, els clixés de les quals eren picats per ella.

A casa seva es van editar butlletins, manifestos, octavetes i altres textos d'organitzacions com la Federació d'Estudiants de Catalunya (FNEC), campanyes com la de suport a l'Abat Escarré, revistes com l'Ara, o Esquerra, que el FNC va editar per al País València i moltes altres.

Durant prop de vint anys va dur a terme les tasques encomanades per la direcció del FNC d'editar el material i dur-lo al seu contacte. Va emprar el sobrenom de 'Montse'.

De gran, el seu nom va formar part de la candidatura de Nacionalistes d'Esquerra (NE) al Parlament de Catalunya, llista encapçalada per Jordi Carbonell.



El 8 de desembre de 1987 va morir a la seva vila natal de Begur.