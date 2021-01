La sortida del Front de Joan Cornudella -l’Avi-

L’esdeveniment polític de quan Joan Cornudella -l’Avi- va deixar el Front Nacional de Catalunya, de fet no em tocaria tractar-lo ara i aquí, perquè jo per aquests “80 anys del Front” volia aportar algunes dades, anècdotes, comentaris i petites anàlisis del partit d’entre 1969 i 1976.

Aquesta marxa de Cornudella va passar de manera escalonada amb diferents parts i a més no ho va fer sol, sinó amb un grup de simpatitzants suposadament amics, almenys amics polítics.

Sincerament, m’és impossible escriure sobre aquest esdeveniment de Cornudella d’una manera vivencial com he fet en altres apartats, perquè no ho vaig viure en directe, formant part del que anava passant i tot el que sé o ho he llegit o m’ho m’han explicat o encara no ho sé i només ho suposo o intueixo.

Així doncs la meva visió és sobre informació de segon nivell, per tant depèn d’interpretacions d’altres i encara que ho he revisat tot buscant en una diversitat de fonts, el primer que m’he trobat és que les dades personals polítiques del nostre protagonista no lliguen.

I a més que del període de 1977 a 1990 del Front no hi ha una explicació detallada de tot el que va passar o almenys aquesta explicació no l’ha he sabut trobar, i això dificulta fer el seguiment de la política de Cornudella durant aquest període.

Son 13 anys del Front viscuts en la transició i en la democràcia cap a l’Estatut d’Autonomia.

Com ja he comentat en el post anterior d’aquest blog: el 1976 hi ha una crisi interna a Front jo deixo el partit i Joan Cornudella fill lidera Front i Joan Cornudella pare segueix com a President.

La diàspora de directius i quadres del Front sempre ha seguit estant connectada, fins i tot o sobretot quan aquests membres han militat en partits i col·lectius diferents.

Com sempre he dit : Qui ha estat del Front, ho serà tota la vida.

A part de la solemnitat o incredulitat que li podeu donar a la meva sentència, el fet és que a l’arena política de Catalunya hi ha exFront per tot arreu. Encara diria més, hi ha hagut quadres i directius que han exercit doble militància.

I Joan Cornudella pare va interpretar tots els Papers de l’Auca. Això no vol dir que no se li escapessin de les mans dinàmiques que ell havia potenciat o autoritzat, per exemple l’acció directa.

Em falten dades per escriure sobre la sortida de Joan Cornudella del Front, per tant no ho puc fer encara.

En un blog de format dietari com aquest tot és molt directa i de vegades sembla improvisat, perquè realment de vegades ho és. Però usualment per escriure tens una base documental ben lligada prèviament, per després escriure àgil i amb un llenguatge entenedor.

Doncs us proposo que llegiu i intenteu pensar i algun valent contestar, un seguit de preguntes sobre la temàtica que tractem i que jo necessitaria saber per escriu un text o un post.

Imagineu que és un “joc intel·lectual” fet on line i que podeu utilitzar tot el material de referència que cregueu que us fa falta, per exemple buscant-lo a internet o algun calaix de casa vostra o que us animeu a escriure sobre les vostres vivències personals al Front.

Fins i tot per ajudar: jo aporto un parell de document del nou ARXIU que comencem a crear el MEMORIAL Joan Cornudella – Joan Colomines.

Amb unes hores ho podríeu tenir contestat tot, fent tantes interrupcions com necessiteu.

Llistat de 20 Preguntes relacionades amb la sortida de Joan Cornudella i Barberà del Front Nacional de Catalunya:

(Algunes preguntes inclouen sub-preguntes que cal també tenir en compte. I un parell de preguntes porten adjuntades documentació del nou Arxiu del MEMORIAL Joan Cornudella – Joan Colomines. Aquest material cal llegir-lo per poder contestar).

1.Quin paper fou el del Front dins de l’Organisme Consultiu de la Presidència de la Generalitat creat pel President Tarradellas?

2.Quina fou la negociació entre el Front i el President Tarradellas per constituir una candidatura electoral a l’estil de Solidaritat Catalana?

3.Quins foren els continguts de negociació del Front en la seva participació en la coalició “Pacte Democràtic per Catalunya” amb el PSC (Reagrupament), CDC i EDC? Eleccions legislatives de 15 juny del 1977.

4.Amb la detenció de militants d’EPOCA l’1 de juliol de 1977, va provocar la publicació d’articles a diari espanyols atribuint a Joan Cornudella l’estar ideològicament darrera aquest grup: que va fer oficialment el Front davant aquesta noticia? Que vàrem fer els Cornudella?

5.Quina fou l’aportació del Front a la “Primera Conferència d’Organitzacions Independentistes dels Països Catalans”? (Barcelona, 12 i 13 de novembre de 1977).

6.Front va celebrar un Segon Congrés en dues fases: amb unes ponències sobre l’estratègia, la línia política i un manifest-programa: quins foren els seus continguts i quin fou el debat? (Segona fase: 26 i 27 de novembre de 1977).

7.Quines foren les postures de Joan Cornudella pare i fill en el Segon Congrés del Front? Hi ha Actes escrites dels debats?

8.Al Consell Nacional del FNC del 12 de febrer de 1978 Joan Cornudella i Feixa com a secretari general, en plena consonància amb el seu pare, proposà una progressiva aproximació als socialistes catalans en procés d’unificació. Quina foren les opinions dels delegats? Quina fou la resolució final de la reunió? Hi ha una Acte escrita de la reunió?

9.El 25 de febrer del 1978 Joan Cornudella i Feixa i el seu pare abandonaven Front: Quins o quants militants, quadres o directius ho varen fer també com ells?

10.Quin fou el Document oficial del Front explicant la sortida del seu secretari general i el seu president?

11.Hi ha acadèmics i militants del Front que sostenen que la Família Cornudella i afins, varen entrar a la militància dels socialistes sobretot del PSC(PSC-PSOE) com un lloc refugi i amb la garantia que no els hi passaria res després d’haver-los vinculat amb EPOCA: És possible aquesta teoria?

12.Quina fou la línia política de governança del nou secretari general Jordi Casas-Salat davant de tota aquesta crisi?

13.Els Cornudella pare i fill i altres exFront entren formalment al PSC-Reagrupament i Joan Cornudella dicta una conferència al Col·legi d’Advocats de Barcelona on justifica amb arguments el seu pas a la seva nova militància: Quines idees centrals utilitza per justificar el seu canvi polític? (Conferència 10 de juliol del 1978).

14.Els dies 15 i 16 de juliol de 1978, té lloc el Congrés de la Unitat Socialista, amb la participació del PSC-Congrés, la Federació Socialista de Catalunya del PSOE i el PSC-Reagrupament, i d’on surt el nou Partit dels Socialistes de Catalunya: Quin fou el paper de Joan Cornudella?

15.Cornudella és presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya com a militant del PSC (PSOE): Quins son els seus arguments de campanya?

16.En la campanya electoral Cornudella pare té una polèmica a traves de diferents articles amb Joaquim Ferrer i Mallol al diari Avui: Quines són les tesis de les discrepàncies?

17.Elegit Joan Cornudella com a diputat del PSC fa una intervenció en el Parlament de Catalunya, el 6 d’abril de 1983, explicant les seves raons de la seva incorporació al PSC: Quines són les tesis de l’explicació?

18.Durant el temps del que estem parlant diversos directius o quadres històrics del Front ingressaran al PSC o a Convergència o a l’independentisme marxista: Quin són aquests militants? Com ho justifiquen? Alguns varen tenir un itinerari més llarg : primer al PSC amb els Cornudella i després a Convergència: A qui ens referim?

19.El polític Joan Reventós del PSC com Raimon Obiols i Jordi Font varen reivindicar la figura de Joan Cornudella en llibres i articles després de la seva mort: Amb quins arguments polítics reivindicaven Cornudella?

20.Antics militants del Front i d’altres col·lectius de “pensament i debat sobiranistes” han creat el MEMORIAL Joan Cornudella – Joan Colomines: En quins termes des de l’independentisme es segueix reivindicant la figura de Cornudella o en quins termes d’altres la blasmen?