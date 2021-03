Apareix el manifest "Nosaltres Sols! (NS!). Fidelitat a la Terra" en el 90è aniversari de lorganització independentista

Memòria independentista

Coincidint amb la data de la mort de Daniel Cardona, avui fa 78 anys, i el 90è aniversari de la fundació de Nosaltres Sols!, avui s'h fet públic el web www.nosaltressols.com

Coincidint amb l'aniversari de la mort del polític i lluitador independentista Daniel Cardona, avui fa 78 anys, alma matter de Nosaltres Sols!, una grup de persones ha fet públic un manifest i es presenta en públic amb el nom de 'Comissió 90 anys de Nosaltres Sol' per reivindicar el paper d'aquesta organització independentista, que enguany celebra el 90è aniversari de la seva fundació.

Aquesta comissió està formada per historiadors, familiars d’integrants de l’organització, militants de l’independentisme combatiu, i activistes que han trobat necessari fer-ne ressò adequat, especialment a través d’un web divulgatiu: www.nosaltressols.com per tal de poder apropar a la ciutadania catalana de principi del segle XXI la trajectòria, les idees i el capteniment d’aquell destacat nucli d’independentistes, així com preservar la memòria del conjunt de lluitadors i lluitadores independentistes que hi van pertànyer.





L’11 de març de 1931 s’aproven els estatuts i es dona d’alta en el registre d’associacions amb el número 14801 l’Agrupació Catalanista Nosaltres Sols!, raó per la qual hem decidit commemorar-ne la seva creació.

En el setmanari de NS!, Agrupació adherida a la Unió Catalanista, any I, número 1, pàgina 1, del dissabte 28 de març de1931, a l’editorial, que és una declaració de principis, hi podem llegir:

Nosaltres Sols! és la joventut catalana, crit de lluita i d’afirmació doctrinal alhora. Sortim a la palestra no per obrir una nova via a les aspiracions de cordialitat, sinó per prendre aquell camí iniciat el 1923-1924, el qual considerem, avui, abandonat pels capdavanters de la política catalana. És, aquella, ruta d’abrandament espiritual que ens ha de menar pels llocs més aspres del camp patriòtic, ho sabem, però, és, també, aquella ruta la que en moments de pretèrita corrupció nacional ha pogut salvar la dignitat del nostre poble. Aquest, doncs, és el camí que anem a emprendre, investits d’una voluntat decidida capaç d’enfrontar,si cal, l’adversitat del sacrifici.

Dins els rengles de NS! s’hi fan presents un compromís catalanista intransigent, una moral estricta i crítica sovint amb les mancances de la política del moment i les idees com la lluita contra l’Estat opressor, que podia comportar fins i tot el sacrifici de la sang dels patriotes, com en la Pasqua irlandesa del 1916. Aquests van ser uns conceptes recurrents en les organitzacions “separatistes” dels anys ’20 i ’30 del segle passat. NS!, també recollí el llegat de la Unió Catalanista i, des de la seva revista Nosaltres Sols!, volgué estructurar un moviment catalanista radical, amb diferents branques, seguint el model del Sinn Féin irlandès, d’on pren el seu nom.

NS! es dotà, entre d’altres, d’una estructura militar, l’Organització Militar Nosaltres Sols! (OMNS!), que tingué un paper rellevant quan els Fets d’Octubre del 1934, en l’expedició per alliberar Mallorca del feixisme, l’agost del 1936 i a la Columna Volant Catalana.

Podem considerar l’herència política de la Unió Catalanista (UC) (1891-1936) i el model de l’insurrecionalisme irlandès i els dos vessants principals que marcaren els membres de Nosaltres Sols!, encapçalats per Daniel Cardona (Vibrant).

D’aquelles arrels del tronc de l’arbre de la UC, en brotaren unes branques esponeroses, que foren el teixit del catalanisme del poble i, per tant, de l’independentisme històric sota totes les formes d’expressió: l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, La Reixa, Associació Catalana de Beneficència, l’Associació Nacionalista Catalana, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la Joventut Catalanista, la Federació Democràtica Nacionalista, la Falç, Els Néts dels Almogàvers, Renaixença, Pàtria Nova..., el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria (CADCI), Esquerra Catalanista, Estat Català, Unió Socialista de Catalunya, Bandera Negra, Palestra, el Partit Nacionalista Català, Partit Català Proletari (PCP) de Jaume Compte, Bandera del poble català i el Front Nacional de Catalunya (FNC), que recull l’herència política d’EC i de NS!, fins a l’independentisme de combat de finals del segle XX, Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), PSAN-p, Independentistes dels Països Catalans (IPC), Moviment d’Unificació Marxista, Bloc Català de Treballadors, Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN), Nacionalistes d’Esquerra, Comitès Solidaritat Patriotes Catalans (CSPC), la Crida a la Solidaritat, Moviment Defensa de la Terra (MDT), ÈPOCA, TLL fins arribar als nostres dies, on l’assumpció majoritària del projecte independentista ha fet possible l’1 d’octubre del 2017.

Visca Catalunya Lliure ! Visca la República Catalana !

Els sotasignants membres de Comissió 90 anys de Nosaltres Sols! format per historiadors, familiars d’integrants de l’organització, militants de l’independentisme combatiu, i activistes hem cregut fer-ne ressò adequat, a través d’un web divilgatiu: www.nosaltressols.com per tal de poder apropar a la ciutadania catalana de principi del segle XXI la trajectòria, les idees i el capteniment d’aquell destacat nucli d’independentistes.

Per més informació: contacte@nosaltresols.com / TWITTER @NosaltresSolsNS / INSTAGRAM @NosaltresSols

Agustí Barrera Puigví

Daniel Cardona Pera

Rafael Català Dalmau

Lluís Duran Solà

Josep Espunyes Esteve

Oriol Falguera Ribas

Xavier Ferrer Trill

Jaume Renyer Alimbau

Joan Rocamora

Fermí Rubiralta Casas

Robert Surroca Tallaferro

Jordi Vidal Duch

Josep Xaubet Vilanova