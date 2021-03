Nuclears

S'intensifica la campanya per exigir el tancament de la central nuclear de Cofrents

Aquest cap de setmana han hagut mobilitzacions a diversos indrets del Païs Valencià, convocades per la plataforma Tnquem Condrents. Seguint aquesta convocatòria, Xúquer Viu i la Ribera en Bici – Ecologistes en Acció van realitzar concentracions al Mirador del Xúquer a Alzira, amb mascareta, guardant la distància de seguretat i complint totes les indicacions i l’associació Mitja Galta de Manuel, a la creu del Pelat de l’Ènova.

La central de Cofrents es troba a pocs quilòmetres de la majoria de les poblacions de la Ribera i a 65 km de la ciutat de València. Una central nuclear que utilitza l’aigua del Xúquer per a refrigerar-se, escalfant l’aigua que retorna al riu i evaporant uns 21 hm3 anualment. El ben cert és que la central nuclear de Cofrents està construïda sobre una falla que ha provocat terratrèmols de grau 6, en terrenys sedimentaris i volcànics capaços d’agreujar-los; a més a més allí conflueixen el Xúquer i el Cabriol, dos rius generadors d’inundacions que aigües amunt tenen els pantans d’Alarcón i Contreras.

Com ja ha denunciat en diverses ocasions l’organització ecologista, aquesta central nuclear ha acumulat al llarg dels anys multitud de problemes, avaries i incidències, que comprometen la seguretat de la població de tot el territori valencià. Prolongar el funcionament durant deu anys més, tal com pretén l’empresa propietària —Iberdrola— és una temeritat, ja que l’envelliment de les instal·lacions suposa un inacceptable augment del perill que es produïsca un accident greu.

Per aquest motiu, Ecologistes en Acció del País Valencià exigeix al govern d’Espanya que respecte la sol·licitud de no renovació acordada per les Corts Valencianes en 2017 i no prorrogue la llicència d’explotació de la central ni un dia més.

La campanya antinuclear es va iniciar el passat 14 de gener amb un interessant seminari web amb la participació de Cristina Rois, de la Plataforma per un Nou Model Energètic i del Moviment Ibèric Antinuclear, Antonio Turiel, científic titular del CSIC i autor del blog The Oil Crash, i Javier Andaluz, coordinador de l’Àrea de Clima i Energia d’Ecologistes en Acció.