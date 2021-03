en defensa del territori

Decidim l'Horta organitza un acte sota el títol "Més port? No, gràcies"

Per oposar-se a l'ampliació del Port de València, el col·lectiu Decidim l'Horta ha organitzat un acte anomenat precisament "Més port? No, gràcies". Comptarà amb la participació de Pau Monasterio i Josep Gavaldà, membres de la Comissió Ciutat-Port, els quals mantindran un col·loqui obert a través de la plataforma Jitsi amb tots els qui hi vulguen connectar el dijous 4 de març a les 18.30 h.

La consigna més popular de l'ecologisme històric potser siga aquell "Nuclear? No, gràcies!" que va omplir els papers i els carrers dels nostres pobles i ciutats des de finals dels anys 70s del passat segle per oposar-se, amb desigual fortuna, a la nuclearització del nostre país. La pregunta torna avui seguida d'un no redó, tan educat com ferm, però en aquesta ocasió per denunciar les maniobres d'ampliació del Port de València. L'entorn històricament privilegiat de l'horta que envolta la capital del País Valencià es veu de nou amenaçat per un projecte faraònic, en la línia dels moviments especulatius que han destrossat gran part del país i que semblen no tenir aturador en aquesta entrada a la tercera dècada del segle XXI.

Aplegats en la Comissió Ciutat-port, el col·lectiu de col·lectius que aplega El Litoral per al Poble, València Saludable, Acció Ecologista - Agró, Per l'Horta, Ecologistes en Acció i l'Associació de Veïns i Veïnes Natzaret, aquests grups de defensa del medi ambient són els principals protagonistes de la campanya contra l'ampliació del port, un projecte ple d'ombres, innecessari i destructiu segons l'opinió dels diversos experts i la culminació del qual posaria en un greu risc aquest entorn encara amable, malgrat totes les agressions patides, que tots diuen estimar i que pocs respecten.

Aquesta oposició a l'ampliació del port està escampant-se entre els sectors més sensibilitats i conscients. La pilota, com se sol dir, està a la teulada de la ciutadania, de tots els valencians i valencianes. Perquè només una acció conjunta i decidida podrà fer arrere un projecte que podria hipotecar el nostre present i el nostre futur, que és també el del nostre país, el nostre medi ambient.