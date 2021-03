XARXES SOCIALS

900 Comptes falsos de la mateixa empresa que va contractar el Barça van fer campanya contra l'independentisme

Divendres passat el diari El País va publicar un article on informava de l'"operació Nèmesi". A l'article s'explica que la xarxa social Twitter va començar a vibrar amb l'etiqueta #vullsaber el 28 d'octubre de l'any 2014, 12 dies abans de la consulta d'el 9-N organitzada per la Generalitat de Catalunya. Comptes de Twitter llançaven preguntes sobre una hipotètica independència. Una de les primeres piulades amb aquesta etiqueta va ser "Quins problemes resoldrà la independència a Catalunya? #Vullsaber". De seguida en van arribar més: "Parlar castellà està en contra del Procés? #Vullsaber" o "Vull saber si seré estranger al meu propi país #vullsaber".

En tot just una hora hi va haver més de 500 piulades amb aquesta etiqueta. Nomes hi havia una cosa que no quadrava i que als usuaris de la xarxa no podien percebre. Els Comptes que més empenyien la conversa estàven concentrats en una oficina d'Olivares, a Buenos Aires (Argentina).

L'origen d'aquests comptes falsos forma part de l'entramat d'empreses que pengen de Nicestream, empresa vinculada a I3 Ventures, la companyia que el Barça va contractar per a monitorar les seves xarxes socials i presumptament llançar missatges polèmics a Facebook contra els rivals del seu president, Josep Maria Bartomeu. El diari El País ha tingut accés a una base de dades amb 922 Comptes de Twitter, dels quals 299 continuaven actius fins dimarts passat. L'anàlisi de les més de 246.000 piulades revela una campanya perfectament calibrada al llarg de mesos en contra de l'independentisme a Catalunya, a la qual el compte més retuitejat i esmentat era el de l'associació unionista Societat Civil Catalana (fundada l'abril del 2014). El nom intern de la campanya era 'operació Nèmesi.

La campanya és una de les operacions d'influència més extenses en xarxes socials revelada a l'Estat espanyol. Twitter i Facebook van publicar el 2019 campanyes d'un abast menor vinculades a ERC i el PP. És difícil, no obstant aixó, mesurar l'impacte real que van poder tenir en aquella època, més enllà de col·locar milers de piulades a uns quants trending topics. La pretensions era disputar a l'independentisme el domini a les xarxes socials.

L'activitat va durar almenys entre els estius de 2014 i el 2015. Aquestes són d'algunes de les etiquetes a les quals és van dedicar amb més intensitat per aconseguir ser tendència amb missatges a favor de l'unitat d'Espanya: #arasommajoria, #juntsimillor , #hartosdeMas, #prouproces, #vullsaber, #sommes, #oasisdecorrupcion, #famigliaPujol o # circ9N. Aquestes etiquetes no apareixien soles, sinó generalment acompanyades de piulades amb les mateixes etiquetes des del compte oficial de Societat Civil Catalana.