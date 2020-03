Repressió

El Tribunal de Justícia de la UE dóna la raó a Valtònyc

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó aquest dimarts al raper mallorquí, Josep Miquel Arena, conegut com Valtònyc. Segons el Tribunal, la justícia espanyola ha aplicat incorrectament el codi penal en què basa l'euroordre per a reclamar Valtònyc.

El TJUE apunta que Espanya no pot aplicar el codi penal del 2015, que és molt més dur, perquè és posterior a les cançons per les quals Valtònyc va ser condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme.

Segons aquest punt, el Tribunal dictamina que Espanya no pot demanar l'entrega automàtica del raper utilitzant un codi penal posterior al del moment dels fets. Per tant, suposa que la justícia espanyola no va fer bé l'euroordre per la via ràpida.

Ara, són els tribunals belgues els que han de determinar si els delictes pels quals ha estat condemnat Valtònyc a Espanya són equivalents a Bèlgica i decidir finalment sobre l'extradició, segons la sentència del TJUE.