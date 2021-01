NI presos ni exiliats

L'Adri ja és a casa

L'abril de 2018 es va exiliar a Bèlgica, a causa d'una operació de la Guàrdia Civil on es va detenir Tamara Carrasco sota la acusació de terrorisme. El Grup de Suport "Adri et Volem a Casa" convoca una concentració a les 19:30h a la Plaça Santa Magdalena (davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat) per l’Adri, per les exiliades, preses i totes les represaliades!

El membre del Comitè de Defensa de la República (CDR), Adrià Carrasco, després de 1007 dies d'exili l'Adri ha tornat a casa. Ho ha anunciat en una roda de premsa celebrada aquest migdia davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on ha manifestat que "l'acusació ha acabat en res i demostra que tot ha estat un nou muntatge que només buscava desmobilitzar el moviment independentista", ha denunciat Carrasco, que ha criticat "la connivència dels mitjans de comunicació per reproduir el relat policial". "Seguirem lluitant, començant per l'amnistia", ha afegit el jove, que ha deixat clar que "l'amnistia permet el retorn dels exiliats i el dret a l'autodeterminació".

La mare de l'Adri, la Núria Tarrés ha remarcat, que "No s'ha fet justícia, no hi creiem en aquesta justícia. Avui només s'ha posat fi a una aberració". També ha tingut paraules d'agraïment a la família, al grup de suport, a la Tamara Carrasco i la resta de represaliats.

Per la seva banda, el gurp de suport d'Adri et Volem a Casa ha apuntat que "Fa 1007 dies la Guàrdia Civil colpejava la porta de casa de l'Adri. I es que va ser la porta de casa de l'Adrià Carrasco, però podria haver estat la porta de qualsevol." També ha convocat una concentració a les 19:30h a la Plaça Santa Magdalena (davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat) per "l’Adri, per les exiliades, preses i totes les represaliades!"

Un jutjat de Granollers ha arxivat la seva causa. L'Adri va fugir a Bèlgica després que la Guàrdia Civil es presentés a la seva casa en la matinada del 10 d'abril de 2018, buscant-ho per terrorisme, rebel·lió i sedició per haver participat en talls de carretera i obertura de peatges coincidint amb les operacions de sortida i retorn de la Setmana Santa de 2018. En la mateixa operació repressiva va ser detinguda Tamara Carrasco i la van traslladar a Madrid i després va ser confinada més d'un any al seu municipi de Viladecans. A finals de l'any passat va ser absolta per l'acusació de desordre públics.