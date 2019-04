ni preses ni exiliades

Jornada solidària en suport d'Adrià Carrasco i Tamara Carrasco a Esplugues de Llobregat

Aquest dissabte, Esplugues de Llobregat ha aplegat una jornada solidària amb Adrià Carrasco i Tamara Carrasco organitzats pels respectius grups de suport. El proper dimecres farà un any de l'ofensiva repressiva de la guàrdia civil amb l'objectiu de criminalitzar els CDR sota l'acusació de terrorisme i que va generar l'exili del veí d'Esplugues de Llobregat, Adrià Carrasco i de la detenció i posterior confinament al seu lloc de residència de la veïna de Viladecans, Tamara Carrasco.

La Jornada sota el títol ‘i, malgrat tot… seguirem lluitant! ha començat cap al migdia amb un acte antirepressiu amb la participació del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, el Proyecto de reconstrucción del pueblo abandonado de Fraguas, 8 Mil Motius, Tamara No Estàs Sola, AdriEtVolemACasa i Vaguistes Sants 8N.

Després s'ha fet un dinar popular. A continuació, l'Adri ens ha parlat des de Brussel·les, cap a les 16h ha començat una taula rodona amb els familiars dels represaliats amb les mares de Tamara Carrasco, Adrià Carrasco, Anna Gabriel i una dels joves d’Altsasu. En aquest acte s'ha llegit s’ha llegit les cartes enviades per Anna Gabriel i Jordi Cuixart, aquesta darrera, llegida per David Fernàndez, així com un comunicat del CDR de Sallent. Cap les 18, s'ha fet la darrera taula rodona sota el títol "La premsa apunta, la policia...dispara?". Com a cloenda, s'ha comptat amb actuacions musicals.

…