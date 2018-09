ni presos ni exiliats

Tamara Carrasco: "el millor homenatge que se li pot fer es activar el procés constituent"

Aquest dissabte 15, i a partir de les 5 de la tarda, a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso de Viladecans tingué lloc l’acte en suport de la Tamara Carrasco, organitzat per l’entitat Constituents per la Ruptura, integrada dins la CUP Crida Constituent.

Els ponents foren Gabriela Serra per la CUP, Albano Dante Fachin per Som Alternativa, José Téllez per Guanyem Badalona, Jordi Rich per Procés Constituent i Xavier Vila per Constituents per la Ruptura, apart de la mateixa Tamara Carrasco, membre del CDR de Viladecans.

La fila zero comptava, a més, amb representants de Súmate, Poble Lliure, ERC, Lluita Internacionalista, Partit Pirata i la intersindical CSC.

El títol de l’acte ‘Com activar el procés constituent’ estava pensat en clau de que, com reconegué després la mateixa Tamara Carrasco, el millor homenatge que se li pot fer es activar el procés constituent.

Val a dir que tant la Gabriela Serra, com l’Albano Dante, com el José Tellez, feren mans i mánigues per poder estar a Viladecans al costat de la Tamara, i també poder fer front als seus compromisos amb l’Ecola d’Estiu de la CUP a Sant Cugat.

Totes les ponències foren molt interessants. Així obrí el foc l’Albano que va fer èmfasi en el procés d’apoderament popular de la societat catalana i també recomanà llegir els estudis de la Comissió parlamentaria per el procés constituent.

Seguí el Xavier Vilà de Constituents per la Ruptura, i primer alcalde de la democràcia a Sant Boi per 16 anys, que repassà el paper que poden fer els municipis i els CDR’s en l’activació del procés constituent.

El parlament del José Téllez va ésser vibrant per moments, i molt centrat en donar suport a la Tamara i en fer una crida a tothom a plantar cara al feixisme allà on es trobi.

Seguidament prengué la paraula el Jordi Rich de Procés Constituent que donà una classe dels aspectes claus que s’han de tenir presents per que un procés constituent desemboqui en una constitució que empari a la pràctica les reivindicacions populars.

Després continuà la Gabriela Serra, i el primer que va fer va ésser abraçar-se amb la Tamara, dient-li que aquell era el motiu de fons que l’havia portat a Viladecans. Analitzà el paper de l’esquerra espanyola en la Transició, i indicà que fou contraproduent ja que va voler oblidar quin havia estat el passat del país, i permeté que jutges i militars esdevenguessin demòcrates d’un dia per l’altre sense canvis en les estructures, i que les conseqüències de tot això les estem pagant ara.

Finalment parlà Tamara Carrasco que agraí als ponents i al públic en general que s’haguessin reunit a l’Ateneu de Viladecans per donar-li suport, i digué que ella volia una República que mai pogués fer als seus ciutadans el que li havien fet a ella.

Es donà la paraula als assistents, entre els quals el Xavier Climent llegí un text crític en com s’havien fet les coses fins ara a nivell del partits, i demanant que no és donessin més passos enrere.

Va cloure l’acte, Marcel·lí Reyes, gestor del Cercle del Baix Llobregat de Constituents per la Ruptura, que donà moltes gràcies als assistents per la seva presència.