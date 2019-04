ni preses ni exiliats

Mobilitzacions a Esplugues i Viladecans en suport a l'Adrià i la Tamara

Els grups de suport "Adri Et volem a casa" i "Tamara no estàs sola" preparen unes jornades de caire antipresiu amb debats, tallers, xerrades i concerts a Esplugues el proper 6 d'abril i una manifestació a Viladecans el 10 d'abril a Viladecans, el seu municipi on està confinada des de fa un any. És la data exacta que la guàrdia civil va detenir la Tamara i que l’Adrià va haver de marxar a l’exili a Bèlgica.