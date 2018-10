Ni presos ni exiliats

Cim de les invisibilitzades en suport a la Tamara i l'Adri i Mallorca s'agermana a Cims per la Llibertat en solidaritat a Valtònyc

Coincidint amb la pujada simultània a 18 cims de Catalunya des d'on reclamaran la llibertat dels presos, exiliats i de tots els represaliats, des de Viladecans s'ha organitzat una caminada solidària a partir de les 9.30h. Des de l'Escola Mediterrània fins a Sant Ramón en suport amb la Tamara, l'Adri i les seves respectives famílies. Al cim es farà una vermut, xerrades, dinar popular i un concer com a cloenda.

A Mallorca, el Grup de suport Llibertat Valtònyc, CDR Mallorca i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca amb la col·laboració de l'Obra Cultural Balear s'han agermanat amb Cims per la Llibertat amb l'objectiu de conscienciar de la injustícia que representa la situació dels presos, exiliats i represaliats polítics, així com transmetre el seu suport incondicional tant a ells com a les seves famílies.

La idea és pujar dissabte al Puig de Randa (a peu, en bicicleta, vehicle, ...) i trobar-se a l'aparcament a les 12 del migdia. L'acte consistirà en uns breus parlaments i unes actuacions musicals.

Més de 10.000 persones ja s'han inscrit per participar a 'CIMS PER LA LLIBERTAT'

És una iniciativa esportiva, solidària i reivindicativa. L'acció consisteix en l'ascensió simultània a 18 cims de Catalunya, que es farà el proper dissabte 13 d'octubre, amb l'objectiu de reclamar la llibertat dels presos polítics, exiliats i tots els represaliats, i com a mostra de suport a les seves famílies. A hores d'ara, ja hi ha més de 10.000 persones inscrites i s'ha arribat al límit de la capacitat de cada cim.

Aquesta activitat es fa en benefici de l'Associació Catalana pels Drets Civils i els cims han estat escollits pels presos i exiliats. A més, la iniciativa, que està tenint un gran ressò internacional, compta amb 9 Cims Agermanats. Aquelles persones que no puguin o no vulguin caminar també poden participar-hi amb l'ascensió simbòlica al cimo.

Es compta amb la col·laboració de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i de tots els centres excursionistes del territori. Un total de 41 centres excursionistes apadrinen els cims, això vol dir que un centre, o més d'un, es fa càrrec d'organitzar l'ascensió a cadascun dels cims.



Totes les ascensions començaran entre les 6 i les 9 del matí, en funció de la dificultat de cadascuna, amb l'objectiu d'arribar al cim entre les

Entre 12 i les 13 hores. Dalt dels cims es llegirà un manifest i en cadascun dels cims intervindrà un familiar dels represaliats.

Tota la informació general sobre CIMS PER LA LLIBERTAT i l'específica de cada CIM es pot consultar en el web cimsxlallibertat

Volem que CIMS PER LA LLIBERTAT sigui una jornada memorable, que es recordi per l'ambient festiu i el més escrupolós respecte per la natura.

CIMS a Catalunya: Comabona, Gallina Pelada, Montsec - Tossal de les Torretes, Tossal dels Tres Reis, Matagalls, Montgrí, La Mola, Puigsacalm, Canigó, Sant Jeroni, Roca Corbatera, Pica d'Estats, Mont Caro, Les Agudes, Montsent de Pallars, Carlit, Puigmal i Pedraforca.

CIMS Agermanats: Brockhen (Alemania), Tombeau du Géant (Bélgica), Salla Fort (Catalunya del Nord), Bola del Mundo (Sierra de Guadarrama - Madrid), Randa i Galatzó (Mallorca), Mont Royal (Quebec), Monte Cinto (Córcega), Arthur Seat (Edimburgo), My. Tamalpais (California - USA).