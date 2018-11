Repressió

l'AN espanyola deixa d'investigar els membres dels CDR Tamara i Adrià

Tot i així de moment no s'ha manifestat sobre les mesures cautelars sobre Tamara Carrasco

A primera hora d'aquesta tarda, l'advocat Tamara Carrasco ha fet públic que l'Audiència Nacional espanyola ha deixat d'investigar sobre terrorisme, rebel·lió i sedició els membres del CDR Tamara Carrasco i Adrià Carrasco.

Recordem que Tamara només pot sortir de Viladecans per anar a treballar. Ara bé, l’advocat que li porta el cas, Benet Salellas, explica que això ho haurà de decidir el nou jutge. També ha deixat d’investigar Adrià Carrasco. La mateixa Fiscalia va comunicar al jutge que no veia base per mantenir les imputacions contra ells dos. Ara seran els jutjats ordinaris els que hauran d'analitzar la causa i d’imputar-los, si s'escau de desordres públics.

Tamara, des de l'abril passat no pot abandonar el seu municipi, Viladecans, si no es per anar a treballar a Barcelona, i Adrià va haver d'exiliar-se a Bèlgica per evitar ser detingut