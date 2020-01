#MeridianaResisteix

Més de 500 persones commemoren els 3 mesos de talls a la Meridiana de Barcelona

Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest vespre a la Meridiana de Barcelona per commemorar el tres mesos de talls d'aquesta via pública, en concret aquest dissabte era el 97è dia consecutiu. La marxa ha començat a la cantonada de la Meridiana amb el carrer Independència en direcció a Fabra i Puig. Al final, s’ha llegit un manifest i hi ha hagut una actuació musical.

Dimarts s'arribarà a 100 dies de talls i Meridiana Resisteix ho pensa commemorar anb un concert de Cesk Freixas, una actuació dels diables de Sant Andreu i la visita de diversos grups de suport. Ara bé, el dia abans, els organitzadors afronten la segona convocatòria ultra. El dia 10 van patir la primera i els ultres van haver de fer mitja volta.