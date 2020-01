Llibertat presos polítics

100 dies de #MeridianaResisteix i actes per la llibertat dels presos polítics, tot i la tempesta

Tot i la tempesta, el tall diari de #MeridianaResisteix s'ha realitzat també avui, la nit número 100 d'aquesta protesta per la llibertat dels presos polítics i la Repúblic catalana. En les mateixes condicions de pluja s'ha realitzat concentracions de solidaritat

#MeridianaResisteix arriba al 100è dia de protesta des que es va fer pública la sentència del judici del procés.

Per altra banda, tot i el mal temps provocat per la tempesta Glòria s'han realitzat concentracions i actes en defensa de la llibertat dels presos polítics independentistes i el lliure retorn dels exiliats: concentració dels Avis i Àvies de Reus a la plaça del Mercadal, l'acte Música per la Llibertat a Artés, l'acte diari impulsat per en Joan #BonaNit davant la presó de Lledoners, la concentració al carrer Urgell/Avinguda Roma de Barcelona i el tall de la carretera de Barcelona a Girona, coneguda com la #CruillaGironina, que segueix l'exemple dels veïns de la Meridiana de Barcelona i que ja acumula 37 nits de protesta.

L'ANC ha expressat en una piulada, en relació al 100è tall de la Meridiana, que "El vostre és un exemple de lluita i perseverança #MeridianaResisteix. Enhorabona per aguantar 100 dies de tall i força per als que han de venir. Des de tots els àmbits possibles, continuem ferms per l'#ObjectiuIndependència"

Es compleixen 100 nits de protesta a la Meridiana #MeridianaResisteix, tot i la pluja, la tempesta, els fatxes i el silenci comunicatiu. #Llibertatpresospolítics🎗#LliureRetornDelsExiliats🎗pic.twitter.com/upK9LT4bkp — Llibertat.cat (@Llibertatcat) January 21, 2020

Concentració dels Avis i Àvies de Reus per la #Llibertatpresospolítics 🎗 #LliureRetornDelsExiliats 🎗



Avis i àvies de pedra picadahttps://t.co/tnHhrCf3Yv — Llibertat.cat (@Llibertatcat) January 21, 2020

— Antonio Baños (@antoniobanos_) January 21, 2020