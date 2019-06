Corrupció

La CUP celebra el posicionament de la Fiscalia en el Cas Inipro

Arran de la noticia apareguda avui en un mitjà de comunicació sobre l’oposició per part de la fiscalia a les peticions realitzades pels advocats de les defenses en el Cas INIPRO, la CUP es reafirma en les seves tesis i encara amb optimisme l’obertura del judici oral que ha de dirimir les responsabilitats de Ballesteros i Floria en aquest cas, així com del que va ser cap de ganivet i mà dreta de l’alcalde fins que va esclatar el cas, i de l’antic Gerent de l’IMSST.

La CUP, com a promotora i acusació popular del Cas INIPRO ha valorat positivament el posicionament de la fiscalia davant les peticions de les defenses prèvies a l’obertura de judici oral, ja que al seu parer mostren “que igual com al llarg del procés d’instrucció els indicis de la CUP sobre la possible activitat delictiva de Ballesteros i la resta de catorze persones encausades són més que sòlides”.

Alhora, la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona Laia Estrada, considera que aquesta notícia encara deslegitima més la candidatura de Ballesteros a reeditar un nou mandat al front del Consistori. Al seu parer “els resultats de les eleccions municipals han demostrat que la ciutadania no vol que Ballesteros segueixi al capdavant de l’Ajuntament”, i afegeix que “és responsabilitat dels partits polítics presents al nou saló de plens capgirar el rumb i bastir una transformació real tant de l’Ajuntament com de la ciutat”.