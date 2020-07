El proper 17 de juliol Felip VI visitarà el Principat

Felip VI i la reina Letizia visitaran Figueres i Barcelona el proper 17 de juliol. Amb la seva parada al Principat de Catalunya, els Reis d'Espanya continuen la seva gira que ja ha passat per altres indrets dels Països Catalans. El passat 25 de juny els reis d'Espanya es van passejar pels carrers de Palma i el 3 de juliol per València (on la policia espanyola va evitar protestes antimonàrquiques).

El proper divendres 17 de juliol, Felip i Letizia visitaran el Museu Dalí a Figueres i a la tarda es traslladaran a Barcelona (per qüestions de seguretat i evitar protestes no s'ha especificat quin serà el monument que visitaran). Se suposa que la visita provocarà protestes ja que fa més d'un any que el reis no trepitgen terres gironines per por a les protestes (l'any passat es va traslladar a Barcelona l'entrega dels premis de la Fundación Princesa de Girona). De moment, una de les primeres mostres de rebuig de la visita del dia 17 l'ha protagonitzar el diputat d'ERC per Girona Joan Maragall que ha escrit a twitter que 'els reis no són benvinguts'.