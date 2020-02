Guanyem Girona elabora un estudi que identifica deficiències greus en la reforma del carrer de la Creu

· El grup municipal assegura que “no s’ha aconseguit l’objectiu de fer un camí escolar segur tot i haver-s’hi gastat més de 200.000€”

Guanyem Girona qüestiona el resultat final de les obres del carrer de la Creu, que tenien com a objectiu la construcció d’un camí segur que portés fins a l’escola Doctor Masmitjà i que ha tingut un cost de 202.586€. El principal grup municipal a l’oposició ha presentat un informe on es comparen les dues opcions de reforma proposades per l’equip d’especialistes contractat per l’Ajuntament amb la proposta que finalment s’ha desenvolupat. “El govern de Marta Madrenas va escollir la proposta menys sostenible, segura i atrevida d’entre les que proposaven els tècnics i tot i així la va aigualir per por a treure places d’aparcament de zona blava”, ha indicat la regidora Cristina Andreu. “Modificar el projecte amb intervencions desaconsellades pels propis experts ha provocat deficiències greus que demostren que no s’ha assolit l’objectiu de fer un camí escolar segur”, ha afegit la regidora, que també ha indicat que “es mantenen situacions de perillositat.”

Guanyem recorda que l’any 2017 l’Ajuntament va contractar una empresa privada per analitzar les prioritats de les famílies de l’Escola Masmitjà per arribar a l’escola i, amb aquesta informació, proposar un projecte de camí segur. En aquest aspecte, la formació municipalista denuncia que el consistori es va limitar a recollir la informació però que en cap moment es van ensenyar els projectes elaborats pels tècnics ni a les famílies del centre ni a les veïnes i veïns de l’Eixample. L’estudi fet a l’escola Masmitjà va indicar que més de la meitat de les famílies atribuïa com a principal problema per deixar que les criatures anessin soles a l’escola la poca protecció dels vianants. En aquest punt, l’anàlisi de Guanyem indica que les situacions de perillositat es mantenen amb l’obra executada: els cotxes aparcats davant alguna de les noves illetes protectores dificulten la visibilitat dels nens si van sols, l’STOP que s’avançarà a l’altura del carrer Francesc Ciurana provoca que els cotxes s’aturin al mig del carril bici i els vehicles a motor continuen circulant a alta velocitat sense respectar el límit de 30km/h.

D’altres problemes observats per Guanyem són l’augment dels embussos perquè la parada de l’autobús o els cotxes que aparquen a banda i banda i bloquegen l’únic carril de circulació (una situació que els tècnics havia recomanat evitar) o les dificultats per maniobrar dels camions de la neteja o dels autobusos quan s’incorporen des del carrer Francesc Ciurana o quan giren cap a Joan Maragall des del carrer de la Creu. L’estudi també presenta fotografies on es veu que algunes de les illetes protectores ja s’estan esberlant i que el carril bici pateix d’un asfaltatge deficient en alguns trams.

Per a Guanyem, aquest cúmul de deficiències són “fruit d’una decisió política que comportaran un impacte negatiu en la salut de les criatures i els veïns”. En aquest sentit, Andreu s’ha mostrat preocupada “per un probable augment de la contaminació acústica” a tocar del pati de l’escola a causa dels nous embussos i de les situacions d’estrès que provocaran les noves congestions.

Quines opcions tenia l’Ajuntament sobre la taula?

Els tècnics van presentar dues propostes d’actuació a l’Ajuntament amb l’objectiu de treure places d’aparcament, incloure un carril bici i guanyar espai per al vianant. La primera opció plantejava mantenir els dos carrils de circulació de vehicles però fets en ziga-zaga per reduir la velocitat, reduïa el nombre d’aparcaments i afegia 2,5m de carril bici. La segona opció anava molt més enllà i proposava mantenir un sol carril de circulació, suprimir tota la zona blava, deixant així molt més espai per als vianants i construint un carril bici de 3m d’amplada. Ambdues propostes demanaven construir tres passos de vianants tot i que finalment l’Ajuntament n’ha decidit fer només dos. Guanyem apunta que finalment el projecte que s’ha acabat executant “no respecta la voluntat dels tècnics” i que és una “versió desmillorada de l’opció menys atrevida.” “Una decisió política ha espatllat el que podia ser un projecte que fes més saludable i sostenible una zona altament congestionada de Girona”, ha afegit Cristina Andreu.