LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona qüestiona l’èxit de la prova pilot dels contenidors intel·ligents

Guanyem Girona qüestiona els resultats de la prova pilot dels contenidors intel·ligents que l’Ajuntament de Girona va instal·lar a principis de 2019. Es tracta d’un model de recollida selectiva de residus amb el qual només es poden obrir els contenidors amb una targeta electrònica personal que s’ofereix als veïns per tal d’identificar qui en fa ús i saber la procedència dels residus. En un principi, els objectius de la prova efectuada a plaça Catalunya eren evitar els desbordaments de contenidors, reduir la generació de residus, fer un reciclatge més eficient i millorar l’impacte visual alhora que alliberar espai públic passant de set contenidors a dos. Segons el grup municipal, les dades fetes públiques pel propi consistori són “insuficients per qualificar d’èxit la prova pilot” i adverteixen que “extreure’n la conclusió que és uns sistema recomanable a nivell de ciutat és un error.”

La regidora de la formació municipalista Laia Pèlach considera que la prova pilot està “mal plantejada” i afegeix que “les dades que el govern ha venut com un gran èxit del sistema són enganyoses perquè no es van estrenar ni la meitat de targetes previstes.” Pèlach assenyala que de les 249 targetes que es van oferir als ciutadans només se’n van recollir 165 i que d’aquestes se’n van arribar a fer servir 113, segons dades de l’informe. La memòria de la prova pilot facilitada per l’Ajuntament argumenta que el nou sistema de recollida ha suposat un canvi d’hàbits i ha reduït considerablement el volum generat de rebuig, unes conclusions que des de la formació municipalista consideren errònies tal i com, diuen, demostra el descens de l’ús dels contenidors intel·ligent: de les més de 1.200 obertures dels contenidors a l’abril i al maig es va arribar al desembre amb prop de 500.

“La prova no demostra que ampliant el sistema a tota la ciutat s’aconsegueixi reduir i reciclar”, apunta la regidora, que explica també que l’informe del consistori treu pit que a la zona de contenidors de plaça Catalunya, on s’ha desenvolupat la prova, hagi passat de recollir 5.119 quilos de residus setmanals a 427. Les dades de l’Ajuntament indiquen que de mitjana els habitants d’aquella zona generen 1.793 quilos de deixalles setmanals. “Simplement el que ha passat és que ara molta gent que passava per plaça Catalunya camí del Barri Vell ja no pot deixar la brossa als contenidors perquè no tenen la targeta. Ara aquesta gent els deixa en d’altres carrers propers amb contenidors convencionals cosa que també fa molta gent a qui li pertocaria tirar-ho als contenidors intel·ligents. Això explica els gairebé 1.400 quilos setmanals menys recollits a plaça Catalunya respecte la mitjana prevista.” Pèlach considera que és un dels elements que potser ha provocat que s’hagi accentuat l’augment de la brossa als contenidors propers a plaça Catalunya i també desmenteix l’estalvi d’espai públic ocupat en contenidors: “simplement se n’utilitzen uns altres.”

Riscos d’un sistema “molt car”



Des de Guanyem Girona es mostren preocupats que amb els resultats de la prova pilot l’Ajuntament vulgui implementar els contenidors intel·ligents a nivell de ciutat. “És un sistema de recollida molt car. La prova pilot amb només dos contenidors ha costat 18.000€ i estendre-ho arreu sense tenir proves que és realment eficient pot suposar un cost econòmic molt elevat sense tenir repercussions positives reals en la gestió del reciclatge o la reducció de residus, així com una acumulació de deixalles als llocs on es mantinguin els contenidors convencionals”, apunta Pèlach.