Guanyem Girona critica que els empresaris de l’oci nocturn plantegin unes barraques de pagament

Guanyem Girona ha sortit al pas davant la notícia que l’associació d’empresaris d’oci nocturn de Girona, Fecasarm, vol que per l’any 2020 les barraques de Sant Narcís es facin dins d’un recinte tancat i siguin de pagament. El regidor de la formació municipalista Xevi Montoya ha criticat una proposta que ha definit com a “elitista.” “Les fires són unes festes populars on tothom hi ha de tenir cabuda. El format que plantegen és contrari a aquesta idea”, ha apuntat Montoya.

D’altra banda, el regidor de la formació municipalista ha assenyalat que la proposta d’acabar les barraques a la una de la matinada en cap de setmana i a les dotze de la nit entre setmana “només busca augmentar el negoci dels empresaris de l’oci nocturn.” En aquest punt, Montoya ha definit com un “atac” al model impulsat per les entitats ciutadanes de La Copa que organitzen les barraques, ja que bona part d’elles es financen amb els beneficis fets durant les nits de fires.



Per últim, Montoya ha volgut advertir al govern gironí que “aquest és un camí equivocat.” “Madrenas no es pot agafar a la situació d’excepcionalitat de les fires passades per reformular l’oferta d’oci nocturn per Fires de Sant Narcís. Unes festes de pagament són contràries a l’esperit popular i de punt de trobada que les caracteritzen”, ha apuntat el regidor de Guanyem.