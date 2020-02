Guanyem Girona proposa actualitzar el Pla d’Emergències i reclama que no s’edifiqui més en zones inundables

Un cop passat el temporal, Guanyem Girona considera que és hora de fer balanç de la gestió de la situació d’emergència que va patir Girona i de repensar la relació entre la ciutat i el seu entorn. És per això que al proper ple de l’Ajuntament de Girona el principal partit gironí a l’oposició presentarà una moció on proposa revisar el Pla d’Emergències a través de la creació d’una taula de treball tecnicopolítica, repensar l’ús de les xarxes socials i les noves tecnologies com a eina per gestionar situacions de crisi o impulsar un espai on els grups al plenari puguin acordar el destí de les partides d’urgència disponibles pels danys del temporal. El text també agraeix la feina dels treballadors municipals que es van implicar en la gestió del temporal així com de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, dels bombers, del SEM i dels cossos policials.



Des del punt de vista de Guanyem, de l’episodi del Gloria se n’extreuen conclusions que evidencien la necessitat de revisar el Pla d’Emergències per definir noves propostes estructurals i de prevenció per a futures inundacions i inclemències meteorològiques greus. També demanen la redacció de nous protocols d’actuació i el manteniment dels boscos de ribera en bones condicions.



Així mateix, el document que presentarà Guanyem demana “assumir el compromís públic que no es repetirà la dinàmica del passat d’edificar en zones inundables de la ciutat.” El cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, Lluc Salellas, ha alertat que amb la situació d’emergència climàtica els fenòmens meteorològics extrems com les inundacions seran més habituals. En aquest sentit, Salellas ha remarcat la importància de “desenvolupar un urbanisme que sigui responsable amb el territori i que respecti els seus rius i la inundabilitat a la que poden arribar.” En aquest aspecte, des del grup municipal veuen la inundació del Pavelló Municipal de Fontajau com un exemple evident d’urbanisme que “en el seu moment no va respectar el recorregut natural del riu”, i afegeixen que “ara se’n paguen les conseqüències.”



La moció que presentarà Guanyem també subratlla la importància de treballar amb els municipis de la conca de l’Onyar i amb l’Agència Catalana de l’Aigua i demana “estudiar i impulsar mesures a mig i llarg termini per reduir el risc d’inundació de Girona basada en la recuperació estratègica de grans zones de laminació de l’aigua a la plana d’inundació original.” “És imprescindible fomentar la infraestructura verda i preservar els ecosistemes malmesos per la petjada humana”, ha afegit Salellas.



El regidor ha remarcat que la gestió de l’episodi va ser “a grans trets positiva” però ha enumerat alguns aspectes que, al seu parer, evidencien la necessitat de dotar-se d’un nou Pla d’Emergències “més àgil i adaptat a les necessitats comunicatives dels nostres temps.” Salellas ha assenyalat que es van donar situacions contradictòries i ha qüestionat que “mentre el president de la Generalitat sortia a la televisió ordenant el confinament de tota la ciutat” s’estigués jugant un partit de futbol a l’estadi municipal de Montilivi.



D’altra banda, des de Guanyem Girona també van trobar a faltar una cadena informativa més eficient cap a la resta de grups municipals. En aquest punt, la formació municipalista ha lamentat que en cap moment es va fer una reunió informativa de portaveus. Finalment, Salellas ha lloat la gestió “ràpida i eficient” de les xarxes socials del consistori però ha destacat que “hi va mancar proactivitat a l’hora de desmentir informacions errònies i alarmistes que corrien de mòbil a mòbil.”