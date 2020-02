Guanyem Girona demana que es torni a col·locar l’històric trenet de Girona-Sant Feliu de Guíxols

La històrica locomotora que feia el trajecte de Girona a Sant Feliu de Guíxols continua aparcada a la intempèrie al magatzem de les brigades municipals al polígon industrial de Marx Xirgu des que es va retirar del passatge d’Emili Blanch l’any 2015. El cap de l’oposició i portaveu de Guanyem Girona a l’Ajuntament, Lluc Salellas, ha anat a veure l’estat de la locomotora i ha aprofitat per demanar que se la torni a col·locar a alguna plaça gironina. “És patrimoni històric gironí i mereix que estigui exposada en un lloc rellevant mentre s’acabi la reforma dels voltants de l’estació”, ha assenyalat el regidor gironí, que ha hipnotitzat amb el Parc Central com un possible destí ser una degut a la proximitat amb l’estació i l’espai abundant.

En un primer moment, l’any 2008, es va retirar la locomotora, que data de 1891, del seu lloc a la plaça d’Espanya a causa de les obres del TAV. Tot seguit es va dipositar a les dependències municipals on l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines va aprofitar per restaurar-la fins que al 2012 es va instal·lar la màquina al passatge d’Emili Blanch, entre la Gran Via Jaume I i la plaça de l’Hospital, a tocar de la Casa de Cultura. Finalment el govern de CiU va decidir retirar-la d’aquest lloc provisional al 2015 per col·locar-hi l’esmentada escultura de Domènec Fita dedicada als Manaies de Girona.

Retorn a la plaça de davant de l'estació

El trenet seguirà voltant fins que finalment es completin les obres de la plaça de davant de l'estació, destinació inicial i previsiblement final de la màquina. En aquest punt, Salellas ha reclamat que s’executi la reforma de la plaça “amb urgència.” “El govern gironí, el Ministeri de Foment i Adif tenen el deure de posar-se d’acord d’una vegada i desencallar un projecte que ja fa massa temps que no avança”, ha assenyalat el cap de l’oposició al consistori gironí.