Guanyem Girona exigeix a les administracions que ofereixin allotjament als joves sense referents

· Girona Acull detecta com a mínim dos nois que no tenen on dormir durant el temporal però alerta que n’hi ha més



· Dolors Serra: “És responsabilitat de les institucions i no de les plataformes ciutadanes protegir les persones més vulnerables”

Guanyem Girona ha alertat sobre la situació d’alguns joves sense referents que no disposen d’allotjament durant aquests dies de temporal. La regidora Dolors Serra ha lamentat que habitualment hi ha un grapat de nois que esporàdicament es queden sense allotjament però ha subratllat que la tempesta que està patint Girona des de dilluns converteix la situació en “extremadament greu.” “No podem permetre que hi hagi nois dormint al carrer quan tenim l’estat d’emergència activa, a la ciutat hi fa fred i no hi ha un pam de sec,” ha criticat Serra.



En aquest sentit, la regidora del principal partit a l’oposició ha lloat la tasca de plataformes ciutadanes com Girona Acull o l’Espai Antiracista o organitzacions com la fundació SER.Gi, que aquests dies estan intentant contactar amb els nois que es trobin desatesos. Tot i això, Serra ha apuntat que la responsabilitat de fer aquesta feina és de les administracions: “L’Ajuntament i la Generalitat tenen el deure de vetllar pels més vulnerables, hagin nascut on hagin nascut. No és responsabilitat de les organitzacions trobar solucions per a aquests nois i encara menys de persones individuals que sabem que els estan acollint temporalment a casa seva.” A més, Serra ha avisat que la manca d’atenció provoca “l’inici a un cercle viciós que acaba derivant en problemes més greus per a la salut dels nois.”



Finalment, Serra ha advertit que, més enllà del temporal, la situació dels menors estrangers no acompanyats a Girona s’està agreujant i ha indicat que cal més implicació de les administracions públiques per fer front al problema.

Habilitació d’espais públics

Des de Guanyem Girona han trobat a faltar previsió per part de l’Ajuntament. “Saben que aquesta situació existeix però no es vol veure”, ha assenyalat Serra. En aquest sentit, la plataforma municipalista ha apuntat que es podrien habilitar espais públics com centres cívics o pavellons com a solució d’emergència. “De la mateixa manera que l’Ajuntament ha ofert el Centre Cívic de Girona est davant la situació dramàtica que viuen els veïns de Font de la Pólvora, també es podrien haver posat a disposició per aixoplugar els joves sense referents de la ciutat”, ha reblat la regidora gironina. Tot i això, des de Guanyem demanen un planejament que permeti oferir solucions estructurals a la problemàtica dels nois no acompanyats i que no disposen de xarxa local.