Guanyem Girona exigeix debatre públicament la proposta museogràfica de la Casa Pastors

· La formació recorda que sis anys després de la compra del fons Santos Torroella el govern de JxCAT encara no ha fet públic cap projecte



· El regidor Xevi Montoya recorda també que el Pla d’Ordenació Museística fa un any i mig que està guardat en un calaix

En el ple del mes de febrer, Guanyem Girona va formular un prec perquè el govern de JxCAT posi sobre la taula la proposta museogràfica que haurà de definir el futur Museu d’Art Contemporani que s’ha de situar a la Casa Pastors. Sis anys després de la compra del fons Santos Torroella per més de cinc milions d’euros la plataforma municipalista ha recordat que el govern continua sense un projecte de quina línia tindrà el futur museu i, sobretot, com es vincularà a les iniciatives artístiques contemporànies, institucionals o no, que hi ha a la ciutat i a la seva àrea urbana. Xevi Montoya, regidor de Guanyem, ha afirmat que “la situació és totalment anòmala perquè més enllà de les obres previstes a l’edifici de la Casa Pastors, caldria haver començat el projecte a partir d’un debat i un consens amb el sector sobre què ha de ser el futur equipament cultural de la ciutat.” És per això que des de Guanyem exigeixen que s’estructuri una plataforma que permeti debatre públicament la proposta museogràfica de la Casa Pastors i el fons Santos Torroealla.



En aquest sentit, el mateix Montoya ha recordat que fa un any i mig que el Pla d’Ordenació Museística de la ciutat, eina clau de definició estratègica del patrimoni municipal, està en un calaix tot i que el govern de JxCat s’havia compromès a fer-lo públic just després de les eleccions municipals de l’any passat. Aquesta era ja una segona data de presentació ja que la primera previsió era tenir-lo fet al febrer del 2018, ara fa dos anys. Guanyem ha criticat que el govern s’hagi gastat més de cinc milions des de 2014 “sense tenir ni un esbós del que hi vol fer”, cosa que per a Montoya demostra “una manca de rumb preocupant en el model cultural gironí.”



Així mateix, el regidor del principal partit a l’oposició ha volgut tornar a posar sobre la taula que, des del principi, Guanyem Girona s’ha ofert per ajudar a plantejar “una proposta arrelada al territori i als creadors i formadors locals i del país alhora que pensada en clau de segle XXI i, per tant, que el museu superi les parets de la pròpia Casa Pastors per arribar al conjunt de la ciutadania.” Una proposta que, segons Montoya, hauria d’anar lligada a la creació d’un centre de col·leccions de tota l'obra comprada i obra donada als museus de Girona “perquè una col·lecció sense corpus documental i un inventari és un objecte pràcticament sense valor, ja que no resta accessible per ser visitat o estudiat.” Segons Guanyem, aquest espai hauria de servir per a la reserva, conservació, catalogació i també recerca i restauració així com reunir en un sol espai les col·leccions municipals i obrir-les al públic per a visites puntuals i exposicions temporals concretes.



Finalment, Guanyem Girona ha posat sobre la taula que en la remodelació de la Casa Pastors, actualment en marxa, caldrà tenir una bona proposta de preservació, identificació i difusió de les restes arquitectòniques històriques de la ciutat al mateix temps que s’haurà de posar en un lloc preeminent una placa de record a totes les persones condemnades injustament pel feixisme en aquell edifici que, durant un temps, va ser l’Audiència provincial.