Programen activitats pel proper diumenge al Pinar de sa Bassa Nova de Portocolom

Diverses associacions programen activitats pel proper diumenge 1 de desembre a les 11 del matí al Pinar de sa Bassa Nova de Portocolom mitjançant aquesta convocatòria que tot seguit reproduïm:

"Sa Bassa Nova ens agrada.

Ens agraden els seus pins i l'ombra que fan, els corbs marins que cada horabaixa la visiten, les seves barraques i els seus racons...

🌳 🏃🏻‍♀️ 🕺🏼 🚶🏾‍♀️ 🌼

És per aquest motiu que fa anys que és lloc per bones passejades de veïnats i visitants...i clar, encara ens pot agradar més si està net, sense brutors, ni com a cementeri d'embarcacions.

🌞 Per això, vos animam que el diumenge 1 de desembre, entre tots i totes, donem vida de nou a aquest espai en un matí que hem preparat ple d'activitats com una bona xocolatada a primera hora, jocs i activitats infantils, mostreig de microplàstics pels joves i tots els qui puguem durem a terme una jornada de neteja des del pinar fins sa zona de sa bateria. (pregam puntualitat, dur tassons reutilitzables per la xocolatada i guants de roba)

🥰 Estem molt contents de convocar-vos per tornar-mos a retrobar i reivindicar una vorera de mar natural, neta i sense ciment!

VINE A POSAR EL TEU GRANET D'ARENA I AJUDA'NS AMB AQUESTA BONA CAUSA! 👩🏼‍🦳 👨‍🦳 👱🏾‍♂️ 👩🏼‍🦱 👧🏻

⏰ Quan? Diumenge 1 de desembre – 11 am

📌 On? Pinar de sa Bassa Nova

🗺️ Si veniu de foravila vos indiquem com arribar:

Ronda Miquel Massutí Alzamora"