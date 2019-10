Aquests dies Ports de les Illes Balears ha començat a encimentar un pinar litoral de gran valor ecològic i sentimental a Portocolom. Es tracta d'un dels darrers espais verds del poble i és la resta del que un dia va ser un gran pinar que pertanyia a la possessió de s'Horta. El pinar de Sa Bassa Nova és una zona molt estimada per la gent de tot el municipi de Felanitx. És un dels darrers espais comuns litorals del poble, un autèntic pulmó verd que té un conjunt barraques tradicionals i que històricament ha estat usat per passejar, com a lloc de reunió per gent gran, zona de jocs infantils, etc. Es tracta d'un lloc molt estimat i una vertadera senya d'identitat de tot el municipi.

Cal recordar també, que durant anys va existir a Portocolom una "comissió per a la reforma de la primera línia de Portocolom"on es van discutir, consensuar i projectar quines havien de ser les principals actuacions a fer en cas d'haver-hi finançament. De tot aquell treball i gràcies a la participació ciutadana, es van assolir un seguit d'acords, que han servit de base per les posteriors reformes i obres fetes al litoral (carril bici, canvi de canonades que vessaven al port, canvis en el sentit de la circulació, millores dels espais públics...). Un dels punts de consens 100% en el si de la Comissió, formada per partits polítics i entitats ciutadanes locals, va ser que els pinars de Sa Bassa Nova havien de quedar com estaven, perquè eren un dels valors més importants de tot el poble.

Doncs bé, Ports de les Illes Balears, l'empresa pública comandada per Xavier Ramis, no sols ha propiciat una agressió ambiental, també ha enterrat un consens unànime fruit d'un llarg procés de participació i reflexió pública dels partits polítics i entitats locals. Els darrers anys PortsIB ha omplit el poble d'amarraments i pantalans i ha privatitzat tots els espais públics que ha pogut, tot amb la finalitat de treure doblers del poble però sense invertir en el poble. Ara que decideix invertir doblers els usa per destrossar un dels llocs més emblemàtics, ho consideren "inacceptable".

La concentració de diumenge té un objectiu: Convèncer a PortsIb que ha de rectificar, retirar TOT el ciment i a restaurar l'espai que ha malmès, retornant-lo al seu estadi original. La concentració de diumenge vol ser un avís a les administracions. Ja està bé de parlar de participació ciutadana i després no comptar amb el poble per res, just imposant projectes des dels despatxos de Palma sense conèixer la realitat ambiental, social i cultural dels pobles.