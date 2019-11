Guanyem Girona s’ofereix per avançar cap la municipalització de l’aigua però demana autocrítica

Un cop conegudes les noves irregularitats del cas Aigües de Girona -una empresa amb participació dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià-, que inclou la manca d’inversió i l’amortització de 10 milions d’euros per part de la part privada, Guanyem ha volgut oferir-se per tirar endavant la municipalització de l’aigua. Lluc Salellas, portaveu del principal grup de l’oposició al consistori, ha assenyalat que estan disposats a treballar “colze a colze” amb el govern de la ciutat per completar definitivament la gestió pública de l’aigua. Tot i això, Salellas ha advertit que als diferents governs “els va faltar una actitud vigilant amb els usos del diner públic que han comportat quantioses pèrdues a la ciutadania” i ha demanat al govern de JxCat que faci autocrítica.

Des de Guanyem Girona consideren que els informes revelats per la secretaria de la corporació representen una oportunitat per avançar cap a un model “més net i transparent” de la gestió de l’aigua. És per això que proposen que un cop completada la municipalització es potenciï un portal de transparència que inclogui un sistema d’informació per a la ciutadania i evitar així que es repeteixin casos com el d’Aigües de Girona. En aquesta línia, el grup municipalista proposa també que anualment es convoqui una trobada oberta a tota la ciutadania per tal que l’Ajuntament reti comptes sobre la seva gestió.

Per Guanyem és “indispensable” que el nou model es faci conjuntament amb la ciutadania i les entitats i per això també ha aprofitat per demanar que es convoqui la Taula de l’Aigua, una reivindicació que Aigua és Vida fa des de fa mesos. En aquesta línia, proposen que es revisi les pèrdues d’aigua i del clavegueram fruit de la manca d’inversió durant anys per part d’Agissa i que es promogui la reducció del consum i del malbaratament d’aigua entre la ciutadania.

El cas d’Aigües de Girona es va destapar el 2015 després d’una denúncia de la CUP. Salellas ha reivindicat que “sense aquesta denúncia no s’haguessin destapat les irregularitats que cada dia surten a la llum”. Per aquest motiu, la formació ha reiterat el seu compromís amb l’acusació conjunta dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià per demanar compensacions jurídiques als acusats.