Guanyem Girona alerta que suspendre les activitats de La Copa sense oferir alternatives és un error

· Considerem que la decisió és un càstig a tota la ciutadania

Des de Guanyem Girona no compartim l’anul·lació de totes les activitats de La Copa. Entenem que no hi ha hagut voluntat per part del govern de trobar alternatives que assegurin les activitats d’oci nocturn al jovent i que la decisió és un càstig a la ciutadania. Anul·lar les barraques de La Copa implica acceptar una criminalització dels joves gironins i dels milers de veïns que han sortit pacíficament al carrer aquests darrers dies.

Alertem que en aquests moments ja s’estan gestant activitats d’oci alternatives que, degut a la suspensió total de les barraques i concerts de La Copa, quedaran fora de la supervisió municipal i, per tant ,sense la protecció que ofereixen els plans de seguretat establerts i que fa dècades que funcionen.

Considerem que hi ha alternatives que haguessin evitat una situació que no és satisfactòria pels gironins ni per les associacions organitzadores. Així ho han fet saber la gran majoria d’entitats que formen part de la comissió La Copa. Es podria haver plantejat un escenari on les activitats es descentralitzessin o que les barraques i els concerts de La Copa no coincidissin. Forçar que les barraques tanquessin a les 2 també hagués estat una opció preferible a l’actual. D’altra banda, degut a la gravetat del moment, una altra opció podria haver estat suspendre totes les activitats de fires per respecte als presos i preses polítics i a les persones agredides i detingudes.

Cimera de ciutat

Reivindiquem la proposta de cimera de ciutat feta per Guanyem Girona en aquests moments d’excepcionalitat política. Decisions cabdals com la que s’ha pres avui necessita de consensos amplis on tots els agents implicats puguin aportar-hi la seva visió. Advertim que no serà l’última decisió important que necessitarà un espai de debat per trobar solucions satisfactòries.