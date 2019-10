Comunicat de Guanyem Girona sobre els fets viscuts a la ciutat arran de la sentència als presos polítics

Tot seguit reproduïm el comunicat de Guanyem Girona sobre els fets viscuts a la ciutat arran de la sentència als presos polítics



Degut a la situació política que viu la ciutat i el país, Guanyem Girona proposa:

1) Que l’Ajuntament de Girona es personi com a acusació particular davant l’evidència de brutalitat policial. El consistori ha de recollir les imatges enregistrades de les agressions a manifestants i periodistes i fer una crida a la col·laboració ciutadana per aconseguir testimonis i exigir responsabilitats.

2) Una cimera de ciutat que reuneixi tots els partits i entitats contraris a la repressió i a les actuacions recriminables per part d'una minoria de manifestants que hem viscut aquests dies que permeti consensuar una resposta conjunta i reconduir la situació.

En primer lloc volem recordar que l’arrel del problema es troba en la negació del dret a l’autodeterminació, en la reiterada negativa al diàleg per part d’un Estat que opta per la repressió i en una sentència injusta que ha condemnat a penes d’entre 13 i 9 anys de presó a persones acusades d’organitzar un referèndum i manifestar-se pacíficament en el que suposa una clara violació dels drets més fonamentals.



En segon lloc, reiterem les prioritats de país i de ciutat: defensa dels drets civils i polítics, amnistia als presos i preses polítics i reconeixement del dret a l’autodeterminació. Defensem també la desobediència civil no-violenta com a via legítima per assolir aquests objectius.



En tercer lloc, constatem una manca de lideratge per part del govern de la Generalitat i del govern de la ciutat per afrontar una situació de gravetat. La ciutadania reclama contundència per part dels representants davant la brutalitat policial i directrius polítiques per desencallar el conflicte i evitar-ne una escalada.



Ens solidaritzem amb totes aquelles persones que han estat agredides a Girona pels cossos policials durant aquests dies de manifestacions i en especial a la persona que es troba en estat greu pel llançament d’una bengala al balcó de casa seva. Ens posem a disposició de les persones ferides en tot allò que necessitin i els hi desitgem una ràpida recuperació.



Reclamem la llibertat de les persones detingudes a Girona posades en presó provisional. Considerem que la demanda de presó provisional del govern de la Generalitat és injusta i incoherent amb el posicionament que les forces antirepressives reiteradament han expressat en el cas dels presos i preses polítics empresonats anteriorment.



Rebutgem la violència policial indiscriminada que ha patit la ciutat de Girona des de que es va conèixer la sentència. Les càrregues per part de la Policia Nacional a una manifestació cívica i tranquil·la sense cap indici de provocació prèvia amb la coordinació dels Mossos d’Esquadra mereixen el rebuig de tothom. El vespre de la vaga general aquesta acció va ser la principal causant de l’inici dels desordres.



Condemnen la connivència de la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra amb grups d’extrema dreta espanyolista que es van dedicar a perseguir gironines i gironins i que han deixat una dona en estat greu al llençar-li una bengala al balcó de casa.

Exigim responsabilitats als governs de Pedro Sánchez i Quim Torra i al ministeri i la conselleria d’Interior per les actuacions policials viscudes a Girona. Demanem també que el PSC condemni la violència policial contra gironines i gironins que es manifestaven pacíficament a la ciutat i a l’alcaldessa de JxCat, Marta Madrenas, que no ignori i també rebutgi les agressions dels Mossos d’Esquadra de Miquel Buch.