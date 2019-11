Guanyem Girona proposa un pla pilot per introduir la lluita contra les violències masclistes a les aules

Al proper ple de dilluns, Guanyem Girona presentarà una moció que té com a finalitat introduir la lluita contra les violències masclistes i implantar nous models i dinàmiques de gènere basats en el respecte i l’equitat als centres escolars de la ciutat a través d’una prova pilot. Segons el grup municipal, la proposta busca la coordinació de tota la comunitat educativa i també vol abordar problemàtiques juvenils del col·lectiu LGTBi. Per aquest motiu, també s’aposta per l’impuls d’un equip motor de nova creació que inclogui la tècnica de gènere i professionals del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), de l’EMPSA, del Centre Jove de Salut i de l’Àrea d’Educació. El Consell d’Igualtat de Gènere tindria una funció supervisora.



La regidora Laia Pèlach ha defensat la necessitat d’una moció que “vol frenar les conductes masclistes que deriven en violència abans que es generin les actituds i dinàmiques que s’aprenen de ben petits”. Per aquest motiu Pèlach argumenta que és “imprescindible” la coordinació dels diversos nivells institucionals. La regidora ha qualificat “d’alarmant” els casos i les tendències de violència masclista, “especialment entre el jovent”. L’Institut Català de la Dona va informar la setmana passada que a les Comarques Gironines es presenten cada dia cinc denúncies per maltractaments. Des de Guanyem apunten que aquestes dades evidencien la necessitat d’aprofundir en les polítiques feministes i LGTBi.



Finalment, la moció presentada per la formació municipalista advoca per “una proposta àmplia i ambiciosa de prevenció de les violències masclistes en totes les etapes de la vida que tingui per objectiu una Girona lliure de sexisme” i per dotar el servei d’igualtat dels recursos necessaris per tirar-la endavant.