Corrupció

Smatsa haurà de retornar 2,2 milions d'euros a l'Ajuntament de Sabadell cobrats irregularment els anys 2014 i 2016

Tal com venim denunciant, la directiva d’Smatsa s'ha dedicat a enriquir-se a costa dels diners de la ciutadania i de la neteja de la ciutat. El sou del gerent (Eugenio Díaz) va augmentar de 8.000€/mes a 17.000€/mes l'any que el govern del PSC va adjudicar el contracte (2012). Quan l'actual govern va descobrir les greus i nombroses irregularitats de l'empresa i va iniciar el procés de control i fiscalització, Smatsa ha protagonitzat un xantatge amb acomiadaments i amb la neteja de la ciutat, i alhora ha posat totes les traves judicials possibles.

Les seves al·legacions són febles, i salta a la vista que es tracta d'una estratègia per evadir les seves responsabilitats. Així ho han començat a demostrar els Jutjats, que han denegat les cautelars contra les liquidacions d'aquests diners cobrats de més els anys 2014 i 2016.

Al Diari de Sabadell, Smatsa ha assegurat que depèn de l’Ajuntament reclamar els diners. Però això no és així. Es tracta d'expedients executius, pel que la legalitat obliga a complir-los. Una vegada més Smatsa està demanant que es prevariqui a favor seu.

L'alcalde Maties Serracant ha explicat aquest matí que "estem obligats per llei a aplicar la compensació de les liquidacions, qualsevol altra cosa seria il·legal. Les liquidacions continuaran: és la única manera de garantir la fiscalització amb la qual aquest govern s'ha compromès."

L'empresa ha posat sobre la taula la crítica situació per la qual està passant. Maties Serracant: "Davant això, fa setmanes que treballem activament en una línia d'actuació legal per garantir els sous de les treballadores i el servei a la ciutat."

"Tanmateix, la responsabilitat de pagar les nòmines és de l'empresa", ha conclòs l’alcalde. L'Ajuntament farà el possible per garantir el dret de les treballadores, però no és la ciutat la que ha de pagar per la insolvència d'una empresa amb pràctiques irregulars.