Judicialització

Continua l’ofensiva judicial d’SMATSA contra el govern municipal de Sabadell per intentar impedir la fiscalització del servei

Maties Serracant (alcalde de Sabadell) i Lluís Perarnau (regidor de Serveis Municipals) han rebut aquesta setmana una notificació dels Jutjats de Sabadell informant-los d’una demanda civil interposada per l’empresa concessionària SMATSA per uns presumptes danys a la imatge i a la reputació. Aquesta petició se suma a la querella que ja han interposat contra ells (juntament amb altres regidores i tècniques de l’Ajuntament) i als contenciosos administratius interposats contra les mesures de fiscalització del consistori.

La judicialització del procés d’auditoria i control del servei municipal de recollida de residus i neteja viària ha estat una de les peces clau de l’estratègia d’SMATSA per tractar d’evadir les seves responsabilitats i amagar les seves irregularitats. També han fet xantatge sobre la neteja de la ciutat i amenaçat amb l’acomiadament de treballadores si no s’aturava la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF), una de les principals mesures de fiscalització aprovades.

Les més de 500 pàgines de la demanda (i annexos) intenten demostrar les rodes de premsa a les que s’anunciaven els acords del govern municipal fet mal a la imatge de l’empresa SMATSA. El seu perit valora el cost econòmic en 1.586.063,70€, tot i que a la demanda només n'acaben reclamant 30.000€.

Al redactat inclouen una queixa sobre el fet que s’hagin penjat a la pàgina de l’Ajuntament l’auditoria feta sobre el servei de l’empresa. Efectivament: l’Ajuntament ha estat vetllant per la transparència, pel correcte funcionament del servei i per generar un estalvi per la ciutat acabant amb els sobrecostos que suposa l’ineficient i irregular funcionament d’SMATSA.

A això SMATSA li diu “embrutar la imatge de l’empresa”. Nosaltres li diem “netejar la ciutat de corrupció”. La mala imatge se l’han buscat pagant un sopar de campanya de 100.000 al PSC, acordant una concessió de forma irregular amb -com afirma la jutgessa del Cas Mercuri- amb “una organització criminal” que girava al voltant dels germans Bustos.

Aurora Murillo, portaveu de la Crida per Sabadell, es pregunta: “Què serà el següent? Demandar a la jutgessa del Cas Mercuri per danys a la imatge? O als mitjans de comunicació per transmetre els avenços en la investigació del cas? Des de la Crida per Sabadell es vol deixar ben clar que no cedirem a la seva desesperada ofensiva.”

Murillo ha continuat: “Ens vam comprometre, amb fermesa, a acabar amb les xarxes de corrupció vinculades a l’antic govern del PSC i, paral·lelament a garantir uns serveis municipals eficients, transparents i al servei de la població i no del benefici privat. Cap xantatge i cap amenaça ens apartarà de la tasca que hem vingut a fer.”