lluita institucional

SMATSA es venja de l’Ajuntament de Sabadell per haver denunciat les irregularitats i els incompliments de l’empresa en el servei de recollida de residus i neteja viària

La Crida per Sabadell, arran de l’anunci de la querella presentada contra diversos membres del Govern i treballadores municipals de l’Ajuntament de Sabadell per part d’SMATSA, vol mostrar el seu absolut suport polític a les persones investigades. La Crida alerta, detectades a través d’una auditoria, i per haver obert diversos expedients pels incompliments en el servei de recollida de residus i de neteja viària per part de l’empresa.

Per Sandra Alcaide, portaveu de la Crida per Sabadell aquesta querella “respon a una clara estratègia d’atacs contra els nous governs de transformació per part de diverses grans empreses concessionàries de serveis públics”. Segons Alcaide “l’acció de control i fiscalització d’aquests nous governs del canvi, després d’anys d’opacitat i d’irregularitats en la gestió per part d’aquestes empreses de serveis bàsics per a la població, ha provocat que aquestes vegin amenaçats els seus privilegis i que reaccionin desesperadament amb aquest tipus d’atacs”.

La Crida per Sabadell posa com a exemples d’aquesta estratègia les denúncies d’Agbar i Endesa contra l’Ajuntament de Barcelona; la denúncia contra l’Ajuntament de Badalona per part de l’empresa FCC; així com les greus amenaces i coaccions que va patir l’ex alcalde de Terrassa, Jordi Balart, pel procés de municipalització de l’aigua.

Alcaide ha afegit que “una de les prioritats del nou Govern sempre ha estat fer net, acabar amb pràctiques corruptes i irregularitats en els compliments dels contractes públics i vetllar perquè els serveis bàsics de la ciutadania es gestionin de la forma més eficient i transparent possible”.

La Crida adverteix que no cedirà davant d’aquests atacs i referma el seu compromís per seguir desenvolupant totes les polítiques de transformació que posin en el centre el bé comú i la bona gestió dels serveis públics.

Irregularitats i incompliments que venen de lluny

Al gener de 2017, l’Ajuntament ja va sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya la revisió del contracte de recollida de residus i neteja viària després que un estudi tècnic hagués detectat diverses irregularitats. Des d’aleshores no s’havien obert nous expedients disciplinaris a l’empresa a l’espera del dictamen d’aquesta Comissió, ja que si aquest dictamen anul·lava el contracte, també hagués anul·lat la tramitació de tots els expedients.

Aquesta via, però, que no es podrà completar fins que no finalitzi la instrucció de la peça 28 del cas Mercuri –on s’investiga presumptes delictes contra l’administració pública- i l’Ajuntament pugui disposar de l’expedient que hauria de remetre a la Comissió. Això significa que la declaració de nul·litat de contracte no es podrà tornar a sol·licitar de nou fins al 2019.

Menys serveis de neteja, facturació de més per serveis i desatenció d’obligacions

L’Ajuntament va decidir llavors requerir a l’empresa SMATSA el compliment de tots els serveis contractats i obrir els corresponents expedients de rescabalament de perjudicis, requeriment de prestació de serveis i obligacions i les corresponents sancions per les faltes comeses.

Aquesta decisió es va prendre després que l’Ajuntament contractés una auditoria de control de la prestació del servei de neteja viària i requerís a l’empresa auditora que l’auditoria de costos del servei de 2015 es fes segons els conceptes del contracte i encarregués una revisió de les auditories de 2012, 2013, 2014.

A banda de la investigació penal, l’Ajuntament, fruit de les auditories va detectar diverses irregularitats i incompliments en el contracte com ara la durada de 20 anys del contracte quan el màxim legal per aquests tipus de contractes és de 6 anys, o la reducció de la garantia de 13 milions d’euros a 600.000€, entre d’altres.