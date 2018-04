lluita institucional

L’Entesa per Sabadell deplora que SMATSA intenti eludir les irregularitats comeses en el servei de neteja denunciant l’Ajuntament

Per l’Entesa per Sabadell la querella per prevaricació que l’empresa SMATSA, concessionària del Servei de neteja viària i de recollida de residus, ha interposat contra l’alcalde, part del govern i tècnics municipals és d’una gosadia i d’una temeritat extraordinàries.

L’actual govern municipal no ha fet res més que exercir la seva obligació de fiscalitzar la prestació d’un servei públic i emprendre mesures encaminades a garantir el compliment del contracte i la qualitat del servei prestat, així com la de vetllar perquè els recursos públics que anualment la ciutat destina a la neteja viària i recollida de residus (18,5 milions d’euros) es destinin realment a aquest fi.

SMATSA ha estat atrapada per greus irregularitats en la prestació del Servei que han comportat un manifest detriment de la seva qualitat -no netejar el 50% dels contenidors o no realitzar el 33% dels serveis de neteja viària, però facturant-los com si s’haguessin prestat correctament, haver facturat 3,5 M€ de més pels serveis de recollida de residus durant els anys 2014, 2015 i 2016- entre altres irregularitats, motiu pel qual se li han obert un total de 5 expedients.

Però recordem que SMATSA també està implicada en la peça 28 del cas Mercuri per les possibles irregularitats en l’adjudicació del servei i en la que estan imputats Manuel Bustos i Xavier Izquierdo. També estan sent investigats els responsables de Vendex (el grup gallec al qual pertany SMATSA) i de la pròpia SMATSA en el macrosumari Pokemon que investiga els presumptes delictes de suborn, tràfic d’influències, prevaricació i frau.

Enlloc d’assumir les seves responsabilitats SMATSA ha adoptat l’estratègia de llençar falses acusacions per intentar eludir les irregularitats comeses com empresa concessionària i així desviar l’atenció, interposant una denúncia contra els responsables municipals, els quals únicament han complert les seves obligacions.

Des de l’Entesa per Sabadell confiem que la Justícia posi a cadascú al seu lloc i donem tot el nostre suport a l’alcalde, al govern municipal i als tècnics encausats en la defensa d’uns serveis públics de qualitat i en la lluita contra el frau i la corrupció.