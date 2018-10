PSC - Smatsa, unitat delictiva

Altos cargos del Ayuntamiento de Sabadell junto con el grupo empresarial Vendex (Smatsa) constituyeron un grupo perfectamente organizado y concertado en cuyo seno se desarrollaron actividades ilícitas con el fin de obtener a su favor un redito o beneficio económico,... des de fecha indeterminada, pero en todo caso cuanto menos des el 2009 hasta el 2012.

Aquesta categòrica afirmació no és banal, sinó una de les conclusions de la investigació, iniciada fa més de sis anys en el sumari del cas Pokemon i continuada en el del cas Mercuri a partir dels indicis fonamentats en converses telefòniques intervingudes, documentació requerida, investigacions judicials i policials, declaracions de testimonis,... recollits en l’informe policial de la peça 28 del cas Mercuri.

Aquests alts càrrecs de l’Ajuntament i els del grup Vendex-Smatsa que la Jutgessa qualifica d’organització criminal són, per si algú encara no se n’ha assabentat, Manuel Bustos, l’ex-regidor Paco Bustos, i la plana major de l’Àrea d’Espai públic, el seu ex-director Xavier Izquierdo, el cap dels Serveis jurídics, el cap de Secció de residus i l’adjunt a l’Àrea. Els responsables del PSC local, Cristian Sánchez ex primer secretari, Ana Carrasco ex secretària d’organització i altres càrrecs interns del PSC. I per part de Vendex, Gervasio Rodríguez administrador únic, Eugenio Ángel Diaz gerent d’Smatsa i altres responsables del grup. Un total de 18 persones que hauran de declarar com imputades.

L’activitat il·lícita que duien a terme era aconseguir, per mitjà de la manipulació i la corrupció, que Smatsa fos l’adjudicatària del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària. Un valuós pastís de 22 milions d’euros anuals per un termini de 15 + 5 anys. A canvi, el PSC era compensat amb el finançament d’actes electorals i esdeveniments del partit, pagament de viatges i retirada de multes de la zona blava, contractació a demanda de familiars i amics, etc. Una relació mafiosa d’interès privat a costa de l’interès públic.

Una relació d’interès que ve de lluny. Segons tots els indicis, l’any 2009 Smatsa va pagar el viatge i l’estada a Paco Bustos i a l’adjunt a l’Àrea d’Espai públic per assistir a una fira a Alemanya. El 2010 Smatsa va pagar el viatge i l’estada a Madrid a Paco Bustos i al cap de Secció de residus. Consta també que el 2010 Smatsa va pagar un viatge de tornada des de Melilla als llavors regidors Paco Bustos, Marta Farrés i Conxa Manzano, junt amb una funcionària i el gerent d’Smatsa.

Segurament, Marta Farrés que va ser tinenta d’alcalde l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic durant el mandat 2007-2011, i per tant responsable de Paco Bustos i dels alts càrrecs de l’Àrea d’Espai públic imputats per aquestes pràctiques indiciàriament corruptes, haurà de donar explicacions públiques o en seu judicial del viatge pagat per Smatsa en el que ella va participar i, sobretot, del seu grau de coneixement dels tripijocs entre la seva àrea, el PSC i Smatsa.

Més compromès amb Smatsa que amb la ciutat, el PSC ha intentat evitar que surtin a la llum els draps bruts de la seva dilatada connivència amb l’empresa concessionària. Aquesta actitud s’ha palesat al posicionar-se contra qualsevol actuació del govern municipal per fer complir el contracte del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària, una vegada conegudes les irregularitats de la concessió i els greus incompliments de les obligacions contractuals per part d’Smatsa.

Seguint amb aquesta estratègia per evitar que es visualitzi el seu lligam amb Smatsa, al Ple de gener de 2017, el PSC va votar en contra d’iniciar el procediment de revisió del contracte a l’haver-se detectat greus irregularitats en la concessió i en una aferrissada i demagoga defensa de l’empresa el portaveu socialista, Josep Ayuso, va amenaçar amb que si es revisava el contracte l’empresa podria interposar una querella contra el govern municipal. Fet que va succeir al cap de poc, evidenciant la coordinació PSC-Smatsa. El març de 2018 el Grup municipal socialista va portar al Ple una moció en la que sol·licitava que l’Ajuntament paralitzés els expedients oberts a l’empresa, avalant així, junt amb Cs i PP, les irregularitats comeses per l’empresa en detriment de la qualitat del servei i dels interessos de la ciutat.

Obstinat per aturar qualsevol fiscalització de l’empresa, el PSC va portar al Ple municipal una nova moció instant al govern municipal a no modificar el contracte amb la concessionària del Servei i a paralitzar la inspecció tècnica de facturació a l’empresa. Moció que finalment va retirar a l’haver quedat en evidència la seva estreta vinculació delictiva amb Smatsa després que fossin imputats dos dels tres actuals regidors i presentessin la seva renuncia com a electes.

Per molt que s’obstini el PSC a considerar intocable Smatsa i a entorpir l’obligació del govern municipal a fiscalitzar la concessió i la prestació del Servei, amb la intenció d’evitar que no es posin encara més al descobert els seus lligams amb la concessionària, ja no te marge. Totes les imputacions en què es fonamenta la investigació policial i judicial del sumari constaten l’existència d’un entramat delictiu entre responsables de l’Àrea d’Espai públic, responsables del PSC i la direcció d’Smatsa. Una veritable unitat delictiva.

La taca del Mercuri no afecta únicament l’entorn polític i familiar més proper a Manuel Bustos, sinó que afecta a també als màxims responsables del partit en aquella època i alguns que pretenen ser-ho. Mala peça al teler tenen doncs al PSC.