L’Ajuntament de Sabadell inicia el procés per intervenir Smatsa davant la seva incapacitat de mantenir els llocs de treball

El passat juny havia d’entrar en vigor la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF), resultat lògic de l’auditoria del servei feta per l’Ajuntament, però l’empresa concessionària Smatsa va aconseguir endarrerir la seva aplicació amb la seva ofensiva judicial. A més de la judicialització del procés (querella contra 4 regidores i 4 tècniques de l’Ajuntament), l’empresa ha fet servir la mentida, l’amenaça i l’espionatge (contractació de l’empresa successora de Método 3 per espiar el govern municipal).

L’empresa menteix descaradament afirmant que l’Ajuntament li ha rebaixat pressupost, quan en realitat aquesta modificació prové del darrer any del mandat del PSC. Es va acordar una rebaixa dels serveis per valor d’1,2 milions d’euros, però sense deixar de cobrar-los: van deixar de fer la feina però es van seguir embutxacant el que no estaven fent. Més enllà d’això, Smatsa no ha realitzat el 68% de les neteges de contenidors contractades, ni una tercera part del servei de neteja viària contractat durant els darrers dos anys.

Aquest mateix juny asseguraven que si s’aplicava la ITF, acomiadarien un mínim de 17 persones i deixarien més bruta la ciutat. Davant aquesta amenaça, des de la Crida per Sabadell vam deixar molt clar que ni cediríem al xantatge, ni acceptaríem la pèrdua de cap lloc de treball (llegir comunicat).

Recentment els Jutjats van acceptar que els contenciosos-administratius interposats per Smatsa contra la ITF han estat suspesos (fins que no es resolgui la querella contra tècniques i càrrecs electes del consistori), pel que aquesta entrarà en vigor al desembre. En resposta a això, l’empresa pretén complir la seva amenaça amb un ERO. Ja no són 17 treballadores, sinó que en són 43. Després de posar això sobre la taula, assegura buscar el diàleg amb l’Ajuntament.

“Això té un nom: se’n diu xantatge”, ha afirmat Aurora Murillo, portaveu de la Crida per Sabadell. “S’han inventat una balança: diuen que a un costat hi ha la neteja de la ciutat i els llocs de treball, i que a l’altre hi ha que es compleixi o no el contracte. Deixen entendre que si permetem que Smatsa segueixi netejant menys del que cobra, no hi haurà acomiadaments. Es mouen amb la lògica mafiosa del bustisme. I encara no han entès que no entrarem mai al seu joc. Nosaltres sabem que no hi ha cap balança: exigim tant el compliment del contracte com el manteniment dels llocs de treball. Que no poden assegurar això? Doncs llavors l’empresa no pot sostenir el contracte. Quan van cuinar la concessió amb el PSC van fixar uns preus irreals i van treure els beneficis de costos injustificats. Un govern que vetlli pel bon ús dels recursos públics no pot permetre que això continuï sent així. Aquesta estafa ha arribat a la seva fi.”

“La jutgessa del Cas Mercuri veu organització criminal a la relació entre el PSC i Smatsa, fet que nosaltres venim denunciant des de fa anys”, ha continuat Aurora Murillo. “L’empresa està disposada a deixar 43 persones al carrer i a què la ciutat faci fàstic només per mantenir els sous de la seva directiva. El seu gerent, Eugenio Díaz, cobrava més de 14.000€ al mes l’any 2015. Els recursos municipals han de servir íntegrament pel benefici públic, no per enriquir a quatre privilegiats.”

“Davant els incompliments del contracte i del joc brut d’Smatsa, a l’Ajuntament només li ha quedat una opció: intervenir el servei”, ha conclòs la portaveu. “A partir d’ara serà l’Ajuntament qui gestionarà l’empresa: buscant protegir els llocs de treball i fer funcionar correctament el servei.” El procediment es va iniciar ahir, però haurà de ser aprovat al Ple i seguir una sèrie de passes legals que faran que es trigui algunes setmanes a fer efectiva la mesura. Un interventor substituiria al gerent, respectant-se la resta de llocs de treball i permetent reincorporar les treballadores acomiadades (en cas que s’hagi fet efectiu l’ERO de la directiva actual).

“Els serveis municipals haurien de ser sempre de gestió municipal. Aquesta és l’única manera de garantir el bon funcionament del servei i alhora prioritzar l’interès públic per sobre del benefici privat.”