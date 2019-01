eleccions 2019

La Crida per Lleida-CUP presenta les caps de llista 2019 amb Rosa Peñafiel al capdavant

Amb el lema "Som realistes", la Crida per Lleida-CUP ha presentat les caps de llista a les properes eleccions municipals del mes de maig. Ho ha fet en un acte obert al Beat Cafè Soul, amb vermut i música, compartit amb militants, simpatitzants, amigues i amics.

La llista l'encapçala Rosa Peñafiel i Catano, militant antifeixista, portaveu de la “Plataforma Lleida lliure de franquisme” i membre de l’associació feminista Dones Lleida. A l'acte de presentació, Peñafiel ha remarcat la necessitat de canvi a Lleida des del carrer, "cal recuperar dignitats, amb el fil de l'entusiasme com a capacitat transformadora, i determinades a no renuniar a la utopia", afegint que "mai ens podran derrotar perquè mai ens rendirem".

El número 2 és Rubèn Cobo i Ariño, amb llarga trajectòria com a militant independentista i d'esquerres. Membre de la CUP Lleida des de l’any 2005, va ocupar el número 4 a la llista de la Crida per Lleida el 2015. Cobo ha remarcat en el seu discurs que "la realitat és molt violenta amb els drets dels treballadors, contra els drets de les minories, contra les llibertats del nostre poble i per això ens presentem, per canviar-ho".

Eva Lega iVidal ocuparà el número 3 de llista, membre de la Crida des de 2015 i de la CUP des de 2005, ha destacat que"la Lleida Rebel ha sumat veus, i ara toca tombar la cadira 14 de la Paeria, la 15 i 16... emplenat-les de carrer i classes populars", davant "la realiat que suposen aquestes eleccions; un embat més a l'estat i el pas endavant cap a la independència i la construcció de la República".

Elvira Siurana i Zaragoza, ocuparà el numero 4 de la llista, lleidatana que ha retornat a la ciutat després d'anys viscuts a Madrid, va ser fundadora del Partit Feminista de Catalunya el 1979, i dirigent fins el 2010. En la seva intervenció ha afirmat que creu que "Catalunya mereix la independència i l'autogestió popular, sento que tinc un deute amb la ciutat de Lleida, per això sóc aquí".

L'acte ha estat presentat pel regidor de la formació Pau Juvillà, que ha presentat els 10 primers noms de la llista, destacant la vàlua de cadascuna de les persones que la formen; a Elvira Sirana la seguirà Guerau Marqués, Mariona Lladonosa, Rubèn Gavilà, Jordi Suils, Meritxell Mir i Txus Nogués.

Francesc Gabarrell ha destacat la força de la nova proposta de llista, persones que "heu estat al nostre costat en moments durs del mandat", alhora que s'ha congratulat que "dones com Meritxel Mir, Elvira Siurana i Rosa Peñafiel s'hagin sumat al projecte transformador de la Crida per Lleida-CUP".

AdjuntemCV dels 10 noms que enapçalen la llista:

1. ROSA PEÑAFIEL CANTANO (Lleida, 1969)

Veïna del barri de la Bordeta, mare d’un fill i una filla en família monoparental. Va iniciar els estudis de graduada social i dret. Formació en coaching, lideratge d’equips, PNL i personal branding. Va treballar al diari La Mañanai va ser cap de distribució del Nou Diari de Lleida, on ja va patir la bretxa salarial en l’organigrama de càrrecs pel fet de ser una dona. Des de l’any 1997 és Gerent i Directora Comercial d’una important bodega. Portaveu de la “Plataforma Lleida lliure de franquisme” i membre de l’associació feminista Dones Lleida. És la neta del sindicalista i regidor de la Paeria Antonio Cantano, lluitador reconegut pels drets socials i referent de l’antifranquisme. Home determinat i honest en la defensa dels seus ideals, s’educa en els seus valors i conviu al seu costat durant més de quaranta anys.

2. RUBEN COBO ARIÑO (Lleida,1975)

Pare de tres fills i veí de Pardinyes. Professor de secundària. Durant la seva joventut va formar part de diferents organitzacions i casals independentistes. Participà del moviment antimilitarista a través de la “Plataforma Antimilitarista de Lleida”, fent-se ell mateix insubmís a la PSS poc abans d’iniciar els seus estudi de Biologia a la Universitat de Girona. Durant aquest darrer període va ser un membre actiu del Bloc Revolucionari, col·laborà en la creació de l’Assemblea de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i participà, entre d’altres, en assemblees de diferents centres socials ocupats. Militant de la CUP de Lleida des de l’any 2005 i membre de la Crida per Lleida des de la seva creació, l’any 2015.

3. EVA LEGA VIDAL (Lleida, 1977)

Veïna del Centre Històric i mare d'una filla. Llicenciada en Humanitats i diplomada en Turisme. Treballadora autònoma en temes de comunicació, cultura, patrimoni i turisme. Afiliada a la CUP des de l’any 2005, és membre de la Crida per Lleida des del 2015 i del CDR Noguerola des del 2017. A la Crida treballa en temes de comunicació i organització, i forma part dels grups de treball de cultura, memòria històrica i gènere. Afiliada al sindicat CGT des del 2004, fou membre de l'AIP (Ateneu Independentista de Ponent) durant els anys 90 i, des de la Plataforma “Lleida Decideix”, participà activament en la Consulta popular per la independència de l’any 2008.

4. ELVIRA SIURANA ZARAGOZA (Lleida, 1952)

Casada i jubilada. Documentalista. L’any 1976 participa en la creació del Centre Excursionista de Lleida (CELL). El 1977 marxa a Barcelona on, durant trenta anys, treballarà com a editora a cavall de la Ciutat Comtal i Madrid. L’any 1979 s’implica en la creació del Partit Feminista de Catalunya, amb el qual concorrerà l’any 1999 a les eleccions al Parlament Europeu dins de la Confederació d'Organitzacions Feministes (Cofem-Femek). En serà dirigent fins al 2010. Ha militat al Front d'alliberament Gay de Barcelona i a l'Organització “Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y bisexuales de Madrid” (COGAM)”, entre el 2000 i el 2010. En aquesta darrera ha centrat la seva lluita en l’obtenció del matrimoni homosexual, dret que exerceix l’any 2008. Torna a Lleida el 2017. Actualment viu al barri de Noguerola i forma part del seu CDR.

5. GUERAU MARQUES GARCIA (Llavorsí, Pallars Sobirà, 1996)

Estudiant de Comunicació i Periodisme Audiovisual a la Universitat de Lleida. Antropòleg de vocació. Forma part del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), del Casal de Joves i del Col·lectiu la Sirollada, per unes festes majors populars, participatives i feministes a la ciutat de Lleida. Des de l’any 2018 participa activament de la Crida per Lleida.

6. MARIONA LLADONOSA (Lleida, 1984)

Veïna de Cap Pont i mare d’un fill i una filla. Integrant de la CUP Lleida des dels seus inicis i membre de la Crida per Lleida des de l’any 2015. Actualment treballa en l'àmbit de les ciències socials i com a professora de sociologia a la Universitat de Lleida. Està especialitzada en l'estudi dels fenòmens socials, polítics i històrics vinculats a les identitats. En això, i la lluita social i política, hi dedica tantes hores com pot.

7. RUBÉN GAVILÀ ESQUERDO (Ondara, País Valencià, 1985)

Treballador social en l'àmbit de la salut, fa deu anys que va venir a viure a Lleida. Militant de l’Esquerra Independentista des de fa més de deu anys i membre de la Crida per Lleida des de l’any 2015. Ha participat en espais juvenils de lluita i transformació com el Casal de Joves i el Sindicat d'Estudiants, sempre vinculats als moviments socials de la ciutat.

8. JORDI SUILS SUBIRÀ (El Pont de Suert, Alta Ribagorça, 1968)

Doctor en Filologia Catalana i professor de la Universitat de Lleida. Com a home de lletres (preferentment minúscules), ha centrat la seua atenció sobre els dialectes catalans i occitans dels Pirineus. Creu que cal apreciar els espais on s'han teixit multitud de relacions constructives al llarg del temps, assegurar-ne la vitalitat i, si cal, crear-ne de nous.

9. MERITXELL MIR ROCA (Lleida, 1977)

Veïna de Sucs, on forma part de la “Plataforma per la renovació de les conduccions d’aigües”. Militant de la CUP i apassionada de les llengües, sobretot de la nostra. Actualment treballa al Consorci de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida.

10. JESÚS NOGUÉS NOGUERA (Lleida, 1980)

Mestre en una escola pública de la ciutat, tot aprenent coses cada dia. Ha militat en diverses organitzacions de l'esquerra independentista, com ara sindicats d'estudiants i casals populars. Sobretot, casteller i diable. Sempre fent pinya i cremant pólvora.