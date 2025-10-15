Llibertat.cat
Ribesaltes acollirà la 5a Trobada sense Fronteres de municipis catalans

esborrem la frontera
El 25 d’octubre, més de quaranta municipis del Nord i del Sud compartiran una jornada de germanor, cultura i cooperació organitzada pels Angelets de la Terra

15/10/2025 Territori

L’associació cultural Angelets de la Terra ha organitzat la cinquena edició de la Trobada sense Fronteres de municipis catalans, que se celebrarà el dissabte 25 d’octubre, de 10 a 14 h, al Mas de la Moullere, a Ribesaltes, prop de Perpinyà.

A hores d’ara, 45 municipis ja han confirmat la seva participació, i els ajuntaments que encara vulguin inscriure-s’hi poden fer-ho fins el mateix dia de l’esdeveniment escrivint a info@angeletsdelaterra.com.

Les Trobades sense Fronteres són espais de germanor, intercanvi i treball en xarxa entre representants municipals de la Catalunya Nord i Sud, units per una mateixa llengua, cultura i voluntat de cooperació. Aquestes jornades promouen projectes conjunts i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit cultural, educatiu i institucional.

Entre els convidats d’honor hi haurà Lluís Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que compartirà reflexions sobre la cultura i la llengua com a eines de cohesió i desenvolupament.

Durant la jornada es presentaran les 123 mocions aprovades en favor de la llengua catalana i de la solidaritat entre municipis de banda i banda dels Pirineus. També s’organitzaran taules rodones i debats per definir noves vies de col·laboració institucional i cultural.

La trobada clourà amb un moment musical amb grups de la Catalunya Nord i un dinar compartit on cada participant està convidat a aportar productes típics del seu territori, reforçant així l’esperit de germanor i proximitat.

Segons els Angelets de la Terra, aquesta cinquena edició vol reafirmar “la unitat viva de la nació catalana a través dels seus municipis i la força de la llengua com a vincle comú”.

En total, 161 municipis85 de la Catalunya Nord i 76 de la Catalunya Sud— han participat o donat suport a les Trobades i a les mocions proposades pels Angelets de la Terra, que treballen des de fa anys per enfortir els vincles culturals i institucionals dins l’espai català.

Els periodistes també estan convidats a assistir-hi i entrevistar organitzadors i representants municipals.

📍 Mas de la Moullere, Ribesaltes
A cinc minuts de l’aeroport i de la sortida d’autopista núm. 41.

Reportatge de TV3 sobre la 4a Trobada: https://youtu.be/F7lJmicmGzE
Opinions d’alcaldes de la Catalunya Nord i Sud: https://youtu.be/bUPF3qczNq0

