Ribesaltes acollirà la 5a Trobada sense Fronteres de municipis catalans

L’associació cultural Angelets de la Terra ha organitzat la cinquena edició de la Trobada sense Fronteres de municipis catalans, que se celebrarà el dissabte 25 d’octubre, de 10 a 14 h, al Mas de la Moullere, a Ribesaltes, prop de Perpinyà.
A hores d’ara, 45 municipis ja han confirmat la seva participació, i els ajuntaments que encara vulguin inscriure-s’hi poden fer-ho fins el mateix dia de l’esdeveniment escrivint a info@angeletsdelaterra.com.
Les Trobades sense Fronteres són espais de germanor, intercanvi i treball en xarxa entre representants municipals de la Catalunya Nord i Sud, units per una mateixa llengua, cultura i voluntat de cooperació. Aquestes jornades promouen projectes conjunts i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit cultural, educatiu i institucional.
Entre els convidats d’honor hi haurà Lluís Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que compartirà reflexions sobre la cultura i la llengua com a eines de cohesió i desenvolupament.
Durant la jornada es presentaran les 123 mocions aprovades en favor de la llengua catalana i de la solidaritat entre municipis de banda i banda dels Pirineus. També s’organitzaran taules rodones i debats per definir noves vies de col·laboració institucional i cultural.
La trobada clourà amb un moment musical amb grups de la Catalunya Nord i un dinar compartit on cada participant està convidat a aportar productes típics del seu territori, reforçant així l’esperit de germanor i proximitat.
Segons els Angelets de la Terra, aquesta cinquena edició vol reafirmar “la unitat viva de la nació catalana a través dels seus municipis i la força de la llengua com a vincle comú”.
En total, 161 municipis —85 de la Catalunya Nord i 76 de la Catalunya Sud— han participat o donat suport a les Trobades i a les mocions proposades pels Angelets de la Terra, que treballen des de fa anys per enfortir els vincles culturals i institucionals dins l’espai català.
Els periodistes també estan convidats a assistir-hi i entrevistar organitzadors i representants municipals.
📍 Mas de la Moullere, Ribesaltes
A cinc minuts de l’aeroport i de la sortida d’autopista núm. 41.
Reportatge de TV3 sobre la 4a Trobada: https://youtu.be/F7lJmicmGzE
Opinions d’alcaldes de la Catalunya Nord i Sud: https://youtu.be/bUPF3qczNq0