Acte d’homenatge a les víctimes gironines dels últims bombardejos feixistes i a la caiguda de Girona

Recentment algú ha arrencat aquesta placa que denunciava l'ocupació franquista de Girona que hi havia a la plaça Marquès de Camps de Girona. (Imatge: facebook Joan Carles Fayos Segura)

Aquest dijous a les 19.30h a la Plaça Marquès de Camps Guanyem Girona ha fet un homenatge (amb el lema "80 anys després reivindiquem la memòria”) a les prop de 30 persones que van morir durant els bombardejos que va patir la ciutat entre el 28 de gener i 1 de febrer de 1939. Sergi Font, president d’Òmnium Gironès i Pere Castellanos, historiador, han llegit dos testimonis sobre els bombardejos de Girona dels mesos de gener i febrer de 1939 (un dels bombardejos va afectar la seu de Socors Roig Internacional i casualment, un dels assistents a l'acte ha explicat que la seva mare recordava que durant la retirada dels mesos de gener i febrer del 39 en aquell local del SRI li havien donat "llet calenta i galetes") . Sergi Font també ha informat d'una campanya d'Òmnium sobre l'exili republicà de fa 80 anys i l'actual.

D'altra banda, Lluc Salellas, alcaldable de Guanyem Girona, ha denunciat que recentment "algú havia arrencat la placa que denunciava l'ocupació franquista de Girona que hi havia a la plaça Marquès de Camps" (una part de les tropes franquistes van accedir a Girona per aquesta plaça el dia 4 de feber de 1939) i ha anunciat diverses propostes per fomentar la Memòria Històrica relacionada amb la Guerra Civil i l'exili (passat i actual).