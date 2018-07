Guanyem Badalona proposa que el parc del Turó del Caritg sigui un espai de memòria i homenatge a les víctimes dels bombardejos de la guerra civil

Donat que a la propera sessió ordinària del Ple de Badalona, el dimarts 31 de juliol, es porta a debat la proposta que el parc d'en Turó del Caritg (situat entre els barris de Sistrells i La Salut) sigui gestionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la formació municipalista Guanyem Badalona en Comú proposarà que es recuperi també el record del passat militar i de defensa civil de la població badalonina durant la guerra civil.

"Estem d'acord que el parc del Turó d'en Caritg necessita una reforma integral urgent", defensa Dolors Sabater, presidenta de la formació i alcaldessa de Badalona des de 2015 i fins al juny d'aquest mateix any, "i la importància paisatgística del parc i el seu valor no només per Badalona sinó per altres ciutats veïnes fa que estigui justificada demanar la seva gestió per part d'administracions metropolitanes". Però Sabater considera que una reforma del Parc sense tenir en compte el seu passat seria perdre una oportunitat única.

Al Parc s'hi poden trobar unes bateries de canons (ara tapiades) que s'hi van construir el 1887 amb motiu de la guerra de Cuba. L'objectiu era la defensa militar del port de Barcelona. El 1936, amb l'inici de la guerra civil espanyola, es van emplaçar uns canons antiaeris per defensar la població dels barris de les bombes feixistes que van afectar greument a moltes famílies de Badalona que van perdre les seves cases. El 1938 una bomba va caure al Turó i un cop acaba la guerra el 1939 moltes famílies sense vivenda s'hi van instal·lar a viure allà a les coves i un gran nombre de barraques. Al Parc hi va haver una zona militar en actiu fins al 1986. Cap record ni cap dada d'aquesta enorme Història és avui present al Turó, com si s'ha fet a llocs similars com els 'búnquers' del Carmel a Barcelona o el 'turó de les bateries' de Montgat.

Per això, Guanyem Badalona en Comú a través d'una esmena a l'actual escrit presentat al Ple, defensarà que es coordinin la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona, amb el suport del Museu de Badalona i del Memorial Democràtic de la Generalitat, per redactar un projecte de museïtzació del Turó Caritg que recordi el passat militar del Parc i de defensa civil de les bombes feixistes que van caure sobre Badalona. Concretament, a banda de dissenyar unes rutes guiades històriques per les diferents bateries, i adequar algun refugi antiaeri per fer-ho visitable, es demana que s'instal·li a un lloc visible del Parc un monument en memòria i homenatge a les 130 víctimes mortals de Badalona que van morir sota les bombes feixistes de l'aviació italiana entre març del 1937 i final del 1938.

"La memòria històrica de Badalona ha estat la gran oblidada en les grans reformes urbanístiques d'aquesta ciutat", defensa Dolors Sabater, "el govern que encapçalava la va tenir molt en compte en dissenyar les reformes de la plaça Roja de Sant Roc i altres". "Badalona necessita l'homenatge que les víctimes dels bombardejos es mereixen i que tenen en altres ciutats veïnes, i recordar així un dels episodis més traumàtics de la nostra històrica local per evitar així que mai es puguin repetir".