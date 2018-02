Feixisme

Acte d'homenatge a les víctimes dels bombardejos feixistes de 1938 i 1939 a Vic

El proper diumenge 11 de febrer se celebrarà un acte d'homenatge a les víctimes dels bombardejos feixistes de 1938 i 1939 a Vic, coincidint amb el mes en què es va produir, com s'ha fet els darrers anys per part de l'Esquerra Independentista. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda davant de la placa commemorativa situada al Temple Romà. Un acte senzill però imprescindible any rere any perquè no caigui en l'oblit qui va patir el feixisme fins les últimes conseqüències. "Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme!"